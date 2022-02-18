Песков назвал тревожной и потенциально очень опасной ситуацию в Донбассе
У президента России Владимира Путина имеется много источников, позволяющих ему составлять реальную картину дел. К тому же информацию он получает своевременно, отметил представитель Кремля.
Происходящее сейчас в Донбассе потенциально очень опасно и тревожно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"То, что происходит в Донбассе, — это тревожные новости. Потенциально они очень опасны", — сообщил он.
Представитель Кремля также отметил, что в России находится гораздо меньше разведывательных служб, чем в США, но количество не влияет на эффективность. К тому же у Владимира Путина существует множество источников, которые предоставляют ему возможность "составлять реальную картину дел". По словам Пескова, российский лидер своевременно получает "от соответствующих служб соответствующие доклады".
Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики выпустили пять мин калибром 82 миллиметра по окраине Донецка на юго-западе. При этом ополченцы заявили, что Вооружённые силы Украины нарушили режим прекращения огня несколько раз за день, в связи с чем Народной милиции ДНР пришлось открыть ответный огонь.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © Kremlin.ru