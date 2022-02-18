Песков назвал тревожной и потенциально очень опасной ситуацию в Донбассе

Происходящее сейчас в Донбассе потенциально очень опасно и тревожно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"То, что происходит в Донбассе, — это тревожные новости. Потенциально они очень опасны", — сообщил он.

Представитель Кремля также отметил, что в России находится гораздо меньше разведывательных служб, чем в США, но количество не влияет на эффективность. К тому же у Владимира Путина существует множество источников, которые предоставляют ему возможность "составлять реальную картину дел". По словам Пескова, российский лидер своевременно получает "от соответствующих служб соответствующие доклады".