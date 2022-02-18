Большинство жителей Германии высказались против вступления Украины в НАТО

Более половины жителей Германии (53%) не поддерживают членство Украины в НАТО. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого институтом Infratest dimap по заказу телеканала ARD. Против вступления Незалежной в Североатлантический альянс в ближайшие годы выступили 31% респондентов, ещё 22% полностью исключили членство этой страны в организации, следует из опроса.