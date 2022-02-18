Большинство жителей Германии высказались против вступления Украины в НАТО
В частности, 31% респондентов не видит этой страны среди членов Североатлантического альянса "в ближайшие годы", а ещё 22% полностью исключили членство Киева в организации. Никогда.
Более половины жителей Германии (53%) не поддерживают членство Украины в НАТО. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого институтом Infratest dimap по заказу телеканала ARD. Против вступления Незалежной в Североатлантический альянс в ближайшие годы выступили 31% респондентов, ещё 22% полностью исключили членство этой страны в организации, следует из опроса.
"При этом 28% опрошенных немцев считают, что Украине нельзя отказывать в вопросе приёма в НАТО. А ещё 19% воздержались от ответа", — отмечают авторы исследования.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что не только Россия, но и некоторые страны из блока НАТО мешают вступлению Киева в альянс. Однако назвать эти государства украинский лидер отказался, пояснив, что ему не нужны "дипломатические конфликты с соседями". Кроме того, Зеленский потребовал у НАТО систему гарантий, как у стран – участниц альянса, потому что процесс вступления Незалежной в организацию явно затягивается.
Обложка © Pexels