Эксперт Литовкин назвал своевременными учения с пусками ракет под руководством Путина

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с Лайфом прокомментировал анонсированные Минобороны России стратегические учения под руководством президента РФ Владимира Путина. По мнению собеседника, это плановое мероприятие должно продемонстрировать готовность Москвы в любой момент применить оружие в случае необходимости.

"Пуски стратегических ракет — это не для наших соседей, это для наших, так скажем, "стратегических партнёров". Вот они должны понимать, для чего пускаются ракеты. Их пускают, чтобы проверить боеготовность, и мы наших "стратегических партнёров" об этом предупреждаем заранее. Это обусловлено требованиями договора СНВ-3 (договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. — Прим Лайфа)", — отметил Литовкин.

Что касается крылатых ракет, то они бывают различного назначения, напомнил эксперт. И если в манёврах примут участие стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95 МС, то российская сторона вообще не обязана предупреждать об этом "стратегических партнёров". Однако Москва всё равно это сделала, подчеркнул полковник в отставке.

"Надо напомнить, что 15 декабря, когда наша страна направила в США и НАТО предложения по безопасности, они на эти предложения ответили уклончиво и пытаются заболтать все предложения. Мы, с одной стороны, продолжаем дипломатическую работу, а с другой стороны, показываем наши возможности. Эти учения плановые, но и своевременные", — заключил собеседник.