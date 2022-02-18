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18 февраля, 10:24

Песков: Плановые российские учения прозрачны и не должны вызывать обеспокоенности

По его словам, всем манёврам и тренировочным запускам ракет предшествует целая серия уведомлений различных стран по различным каналам.

Плановые российские военные учения прозрачны и не должны вызывать ни у кого обеспокоенности, так как Москва заранее оповещает другие страны по различным каналам о готовящихся манёврах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о предстоящих учениях сил стратегического сдерживания.

"Вы видите, что сейчас идёт целый ряд учений, и опять же это те действия, которые абсолютно прозрачны, абсолютно понятны для специалистов из других стран. Поэтому они не должны вызывать ни у кого обеспокоенности", — отметил представитель Кремля.

По его словам, всем учениям и учебным запускам ракет предшествует целая серия уведомлений различных стран по различным каналам.

"Всё это чётко регулируется, и ни у кого это никаких ни вопросов, ни опасений — ничего не вызывает, потому что заранее все оповещаются", — добавил Песков.

Песков рассказал, откуда Путин будет следить за учениями сил стратегического сдерживания

Песков рассказал, откуда Путин будет следить за учениями сил стратегического сдерживания

Напомним, 19 февраля пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, в ходе которых выполнят пуски баллистических и крылатых ракет. Как сообщает Минобороны РФ, манёвры пройдут под руководством Верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина. В учениях задействованы силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

Обложка © ТАСС / Рамиль Насибулин / БелТА

Александр Юнашев

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