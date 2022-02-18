Песков: Плановые российские учения прозрачны и не должны вызывать обеспокоенности
По его словам, всем манёврам и тренировочным запускам ракет предшествует целая серия уведомлений различных стран по различным каналам.
Плановые российские военные учения прозрачны и не должны вызывать ни у кого обеспокоенности, так как Москва заранее оповещает другие страны по различным каналам о готовящихся манёврах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о предстоящих учениях сил стратегического сдерживания.
"Вы видите, что сейчас идёт целый ряд учений, и опять же это те действия, которые абсолютно прозрачны, абсолютно понятны для специалистов из других стран. Поэтому они не должны вызывать ни у кого обеспокоенности", — отметил представитель Кремля.
По его словам, всем учениям и учебным запускам ракет предшествует целая серия уведомлений различных стран по различным каналам.
"Всё это чётко регулируется, и ни у кого это никаких ни вопросов, ни опасений — ничего не вызывает, потому что заранее все оповещаются", — добавил Песков.
Напомним, 19 февраля пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, в ходе которых выполнят пуски баллистических и крылатых ракет. Как сообщает Минобороны РФ, манёвры пройдут под руководством Верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина. В учениях задействованы силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.
Обложка © ТАСС / Рамиль Насибулин / БелТА