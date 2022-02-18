Министр обороны Украины Резников: Масштабная эскалация в Донбассе маловероятна
Такая оценка даётся по сравнению с возможностью "вторжения" России в Незалежную в целом, указал глава ведомства. К тому же украинская армия просчитала все сценарии развития событий и готова к ним.
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото © Facebook / Oleksii Reznikov
Вероятность масштабной эскалации в Донбассе невысокая. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников в ходе своего выступления в Верховной раде, передаёт РИА "Новости".
"Сейчас могут озвучиваться разные данные, разные даты каких-то событий и разные сценарии. Но все эти сценарии украинская армия просчитала и готова к ним. Мы ни в коем случае не преуменьшаем угрозу, но вероятность масштабной эскалации оцениваем как невысокую по отношению к вторжению на Украину в целом", — сказал он.
Резников также указал, что в настоящий момент на украинской границе происходит "перемещение сил и средств". По его словам, сейчас там находятся около 149 тысяч российских военных, в том числе наземная, морская и авиационная компонента.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Киеве Россию обвиняют в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не произошло, издание The Sun отредактировало статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения". А американская газета Politico предположила, что Россия "нападёт" на Украину после 20 февраля.