Министр обороны Украины Резников: Масштабная эскалация в Донбассе маловероятна

Вероятность масштабной эскалации в Донбассе невысокая. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников в ходе своего выступления в Верховной раде, передаёт РИА "Новости".

"Сейчас могут озвучиваться разные данные, разные даты каких-то событий и разные сценарии. Но все эти сценарии украинская армия просчитала и готова к ним. Мы ни в коем случае не преуменьшаем угрозу, но вероятность масштабной эскалации оцениваем как невысокую по отношению к вторжению на Украину в целом", — сказал он.