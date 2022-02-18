"Любовь моя, я стал третьим": Фристайлист Ридзик не смог сдержать слёз после бронзы на Олимпиаде
Ранее он на Играх в Пекине сумел повторить достижение четырёхлетней давности, установленное в Пхёнчхане.
😭 Мужские слезы, которые никого не оставят равнодушным— Матч ТВ (@MatchTV) February 18, 2022
Сергей Ридзик дал, пожалуй, самое эмоциональное интервью этой Олимпиады 🗣
После бронзы в ски-кроссе передал привет первому тренеру и любимой женщине. Получилось очень искренне 💔
📹 Анна Андронова pic.twitter.com/ShYdvetaZv
Российский фристайлист Сергей Ридзик не сумел сдержать слёз во время интервью после своего бронзового заезда на Олимпиаде в Пекине.
"Любовь моя, я сегодня стал третьим. Прости, родная, что меня не было в день рождения нашей дочери. Но наша Мира будет знать, что её батька сегодня сделал историю. Да, не получилось выиграть золото, но бронза — это ещё лучше", — сказал Ридзик, перед этим заплакав прямо в эфире телеканала "Матч ТВ".
Ранее Лайф сообщал, что фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзу на Олимпиаде в Пекине, повторив собственное достижение на Играх в Пхёнчхане.