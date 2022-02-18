"Любовь моя, я стал третьим": Фристайлист Ридзик не смог сдержать слёз после бронзы на Олимпиаде

"Любовь моя, я сегодня стал третьим. Прости, родная, что меня не было в день рождения нашей дочери. Но наша Мира будет знать, что её батька сегодня сделал историю. Да, не получилось выиграть золото, но бронза — это ещё лучше", — сказал Ридзик, перед этим заплакав прямо в эфире телеканала "Матч ТВ".