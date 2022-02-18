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18 февраля, 11:00

"Любовь моя, я стал третьим": Фристайлист Ридзик не смог сдержать слёз после бронзы на Олимпиаде

Ранее он на Играх в Пекине сумел повторить достижение четырёхлетней давности, установленное в Пхёнчхане.

Российский фристайлист Сергей Ридзик не сумел сдержать слёз во время интервью после своего бронзового заезда на Олимпиаде в Пекине.

"Любовь моя, я сегодня стал третьим. Прости, родная, что меня не было в день рождения нашей дочери. Но наша Мира будет знать, что её батька сегодня сделал историю. Да, не получилось выиграть золото, но бронза — это ещё лучше", — сказал Ридзик, перед этим заплакав прямо в эфире телеканала "Матч ТВ".

Новая медаль России: Фристайлист Ридзик взял бронзу в ски-кроссе на Олимпиаде в Пекине

Новая медаль России: Фристайлист Ридзик взял бронзу в ски-кроссе на Олимпиаде в Пекине

Ранее Лайф сообщал, что фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзу на Олимпиаде в Пекине, повторив собственное достижение на Играх в Пхёнчхане.

Шамиль Гаджиев

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