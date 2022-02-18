Минфин РФ предложил легализовать обмен криптовалюты на рубли
Законопроект о регулировании рынка криптовалют могут принять до конца года. Для этого необходимо согласовать решение внутри правительства и Центрального банка и внести законопроект в парламент.
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Майнинг криптовалют в России следует легализовать, присвоив специальный код экономической деятельности. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. Ведомство предлагает также легализовать обмен криптовалюты на рубли, так же как это происходит с иностранной валютой.
"Да, мы предусматриваем именно легальный обмен, не расчёты, а именно обмен, точно так же, как и в иностранную валюту. Мы можем обменять фиатную валюту, в данном случае это рубли, на криптоактивы и потом точно так же выйти из этих криптоактивов в рубли. Технология будет такая же, как покупка и продажа иностранной валюты", — сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".
Силуанов добавил, что законопроект о регулировании рынка криптовалют могут принять до конца года. Для этого необходимо согласовать решение внутри правительства и Центрального банка и внести законопроект в парламент.
"Надеюсь, что в лучшем раскладе это может быть принятие в весеннюю сессию. Если будут более широкие дебаты по этому законопроекту — надеюсь, что до конца года мы смогли бы принять этот законопроект", — уточнил министр.
При этом в Министерстве финансов России уже занялись обсуждением вопроса возможности налогообложения криптоактивов. Для этого изучается опыт других стран. Например, рассматривается вариант введения вменённых налогов, как сделано в Казахстане, или же это могут быть налоги с разницей между вхождением в криптоактив и выходом из него, как это делается в случаях вложения в финансовые инструменты.
Напомним, в январе Центробанк предложил запретить в России оборот и майнинг криптовалют. После этого Минфин вместо запрета криптовалют предложил новые варианты их регулирования. В феврале правительство утвердило концепцию оборота "виртуальных денег" в России. В частности, власти страны будут лицензировать криптовалютные площадки, которые к тому же должны будут иметь финансовые подушки безопасности.