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18 февраля, 10:56

Суд арестовал родителей истощённых младенцев-близнецов из Москвы

В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 апреля 2022 года. В ходе принятия решения учитывалась позиция Перовской межрайонной прокуратуры.

Отца восьмимесячных близнецов, обнаруженных в одной из московских квартир, заключили под стражу. Видео © LIFE

Суд в Москве арестовал родителей, восьмимесячных сыновей-близнецов которых обнаружили истощёнными в квартире на улице Плеханова в столице. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры в телеграм-канале.

"С учётом позиции Перовской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 37-летней обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 апреля 2022 года", — говорится в сообщении.

  • Отец двух восьмимесячных мальчиков, обнаруженных истощёнными в квартире на улице Плеханова в Москве, на судебном заседании. Фото © LIFE
    Отец двух восьмимесячных мальчиков, обнаруженных истощёнными в квартире на улице Плеханова в Москве, на судебном заседании. Фото © LIFE
  • Отцу двух восьмимесячных мальчиков, обнаруженных истощёнными в квартире на улице Плеханова в Москве, озвучивают решение суда. Фото © LIFE
    Отцу двух восьмимесячных мальчиков, обнаруженных истощёнными в квартире на улице Плеханова в Москве, озвучивают решение суда. Фото © LIFE
  • Отцу двух восьмимесячных мальчиков, обнаруженных истощёнными в квартире на улице Плеханова в Москве, озвучивают решение суда. Фото © LIFE
    Отцу двух восьмимесячных мальчиков, обнаруженных истощёнными в квартире на улице Плеханова в Москве, озвучивают решение суда. Фото © LIFE

Отец двух восьмимесячных мальчиков, обнаруженных истощёнными в квартире на улице Плеханова в Москве, на судебном заседании. Фото © LIFE

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Решением инстанции также под стражу заключён 43-летний отец на срок до 16 апреля 2022 года. Отмечается, что супруги не заботились и не ухаживали за детьми должным образом, полноценно не кормили и не обеспечили оказание медицинской помощи. Таким образом, горе-родители поставили жизнь и здоровье восьмимесячных сыновей в опасное положение. В настоящий момент младенцы находятся под наблюдением медиков.

Сосед рассказал, что родителей истощённых братьев-близнецов из Москвы лишали прав на детей

Сосед рассказал, что родителей истощённых братьев-близнецов из Москвы лишали прав на детей

Напомним, 16 февраля стало известно, что в Москве нашли истощённых младенцев-близнецов. Дети в тяжёлом состоянии были доставлены в больницу. Позже правоохранители опросили родителей малышей. Мать и отец попытались оправдать свои действия. Женщина утверждала, что она кормила близнецов.

Отец истощённых младенцев-близнецов из Москвы не смог вспомнить дату рождения сына

Отец истощённых младенцев-близнецов из Москвы не смог вспомнить дату рождения сына

Отец истощённых младенцев-близнецов из Москвы на судебном заседании. Обложка © LIFE

Светлана Оперук

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