Суд арестовал родителей истощённых младенцев-близнецов из Москвы
В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 апреля 2022 года. В ходе принятия решения учитывалась позиция Перовской межрайонной прокуратуры.
Отца восьмимесячных близнецов, обнаруженных в одной из московских квартир, заключили под стражу. Видео © LIFE
Суд в Москве арестовал родителей, восьмимесячных сыновей-близнецов которых обнаружили истощёнными в квартире на улице Плеханова в столице. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры в телеграм-канале.
"С учётом позиции Перовской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 37-летней обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 апреля 2022 года", — говорится в сообщении.
Решением инстанции также под стражу заключён 43-летний отец на срок до 16 апреля 2022 года. Отмечается, что супруги не заботились и не ухаживали за детьми должным образом, полноценно не кормили и не обеспечили оказание медицинской помощи. Таким образом, горе-родители поставили жизнь и здоровье восьмимесячных сыновей в опасное положение. В настоящий момент младенцы находятся под наблюдением медиков.
Напомним, 16 февраля стало известно, что в Москве нашли истощённых младенцев-близнецов. Дети в тяжёлом состоянии были доставлены в больницу. Позже правоохранители опросили родителей малышей. Мать и отец попытались оправдать свои действия. Женщина утверждала, что она кормила близнецов.
Отец истощённых младенцев-близнецов из Москвы на судебном заседании. Обложка © LIFE