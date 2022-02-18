Суд арестовал родителей истощённых младенцев-близнецов из Москвы

Суд в Москве арестовал родителей, восьмимесячных сыновей-близнецов которых обнаружили истощёнными в квартире на улице Плеханова в столице. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры в телеграм-канале.

"С учётом позиции Перовской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 37-летней обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 апреля 2022 года", — говорится в сообщении.

Решением инстанции также под стражу заключён 43-летний отец на срок до 16 апреля 2022 года. Отмечается, что супруги не заботились и не ухаживали за детьми должным образом, полноценно не кормили и не обеспечили оказание медицинской помощи. Таким образом, горе-родители поставили жизнь и здоровье восьмимесячных сыновей в опасное положение. В настоящий момент младенцы находятся под наблюдением медиков.