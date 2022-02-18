Шуфутинский отреагировал на предупреждение об угрозе его ареста на Украине
Возникшую ситуацию певец намерен обсудить с организаторами предстоящего концерта в Киеве. Шуфутинский подчеркнул, что арестовывать его не за что, так как закон он не нарушал.
Михаил Шуфутинский. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов
Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский рассказал о своих планах после предупреждений о том, что его планируют арестовать, если он въедет на Украину. В марте у артиста запланирован концерт Киеве.
"Ну, значит, я не поеду, раз меня предупреждают. Я поговорю с промоутерами, с теми, кто устраивает этот концерт, и тогда я смогу что-либо ответить", — рассказал певец телеканалу "Звезда".
Шуфутинский подчеркнул, что арестовывать его не за что, так как закон он не нарушал. Однако артист готов отложить поездку, если об угрозе ареста его действительно "предупреждают публично".
Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что Шуфутинского не пустят в страну с концертом к 8 Марта из-за посещения Крыма. Мероприятие под названием "За милых дам, или 30 лет спустя" должно было состояться в женский праздник во Дворце спорта в Киеве.