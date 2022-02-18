Шуфутинский отреагировал на предупреждение об угрозе его ареста на Украине

Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский рассказал о своих планах после предупреждений о том, что его планируют арестовать, если он въедет на Украину. В марте у артиста запланирован концерт Киеве.

"Ну, значит, я не поеду, раз меня предупреждают. Я поговорю с промоутерами, с теми, кто устраивает этот концерт, и тогда я смогу что-либо ответить", — рассказал певец телеканалу "Звезда".

Шуфутинский подчеркнул, что арестовывать его не за что, так как закон он не нарушал. Однако артист готов отложить поездку, если об угрозе ареста его действительно "предупреждают публично".