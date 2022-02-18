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18 февраля, 10:36

Путин обсудил с Совбезом Украину и ответ РФ по гарантиям безопасности

При этом, как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, основной темой совещания было развитие ряда высокотехнологичных отраслей промышленности нашей страны.

<p>Владимир Путин. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67377/photos/67201" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл оперативное заседание Совета безопасности РФ и обсудил с постоянными членами СБ ситуацию вокруг Украины, а также ответ Москвы по гарантиям безопасности, переданный США и НАТО. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Главной темой совещания было развитие ряда высокотехнологичных отраслей нашей промышленности, но, конечно же, говорили и о ситуации вокруг Украины с акцентом на растущую напряжённость, которая, кстати говоря, изрядно провоцируется извне. <...> Состоялся обмен мнениями и по теме гарантий безопасности для России с учётом того документа, который вчера был передан нашим западным оппонентам", — сказал представитель Кремля на брифинге.

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Как добавил Песков, российский лидер также подробно проинформировал членов совещания о своих международных контактах, которые состоялись за текущую неделю.

Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский снова предложил Путину встретиться для переговоров. При этом глава Незалежной заявил о своей готовности к "любому формату" встречи. В Кремле отметили, что неоднократно получали сигналы от Киева с предложением организовать переговоры, но украинская сторона ни разу не ответила на вопрос, с какой целью их проводить.

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Напомним, испанская газета Еl Pais ранее опубликовала ответ Запада на российский проект документа по гарантиям европейской безопасности, который обсуждался 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО в этом документе игнорируют ключевые идеи предложений России. 17 февраля МИД РФ опубликовал письменный текст реакции Москвы на ответ США по данному вопросу. Документ занимает одиннадцать страниц.

Александр Юнашев

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