Путин обсудил с Совбезом Украину и ответ РФ по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин провёл оперативное заседание Совета безопасности РФ и обсудил с постоянными членами СБ ситуацию вокруг Украины, а также ответ Москвы по гарантиям безопасности, переданный США и НАТО. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Главной темой совещания было развитие ряда высокотехнологичных отраслей нашей промышленности, но, конечно же, говорили и о ситуации вокруг Украины с акцентом на растущую напряжённость, которая, кстати говоря, изрядно провоцируется извне. <...> Состоялся обмен мнениями и по теме гарантий безопасности для России с учётом того документа, который вчера был передан нашим западным оппонентам", — сказал представитель Кремля на брифинге.

Как добавил Песков, российский лидер также подробно проинформировал членов совещания о своих международных контактах, которые состоялись за текущую неделю.

Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский снова предложил Путину встретиться для переговоров. При этом глава Незалежной заявил о своей готовности к "любому формату" встречи. В Кремле отметили, что неоднократно получали сигналы от Киева с предложением организовать переговоры, но украинская сторона ни разу не ответила на вопрос, с какой целью их проводить.