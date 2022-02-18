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18 февраля, 10:30

ФСБ задержала замминистра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова

Сообщается, что его увезли на допрос в региональное управление Следственного комитета РФ. Силовики проверяют документацию, связанную с закупкой медицинского оборудования.

Сотрудники ФСБ задержали замминистра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова в качестве подозреваемого по делу о злоупотреблениях при госзакупках медоборудования для больниц региона. Силовики также провели обыски в управлении контрактных отношений в сфере закупок министерства.

"По итогам работы задержан в рамках ст. 91 УПК РФ заместитель министра здравоохранения Александр Кузнецов в качестве подозреваемого. Будет решаться вопрос об избрании меры пресечения", — сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным агентства, после задержания Кузнецова увезли на допрос в региональное управление Следственного комитета России (СКР). Сообщается, что силовики проверяют документацию, связанную с закупкой медицинского оборудования.

Уголовное дело "о злоупотреблении должностными полномочиями" было возбуждено в сентябре 2021 года по факту поставки в регион томографов по завышенным ценам. Тогда были проведены обыски у крупнейших фирм-поставщиков.

Ранее сотрудниками ФСБ был задержан глава жилищной инспекции Приморья Евгений Баршай. Примечательно, что это случилось в последний рабочий день чиновника в должности. Подробности случившегося и полученная им денежная сумма официально пока не сообщаются.

Обложка © ТАСС / Shutterstock

Ирина Мусина

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