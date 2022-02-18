ФСБ задержала замминистра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова

Сотрудники ФСБ задержали замминистра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова в качестве подозреваемого по делу о злоупотреблениях при госзакупках медоборудования для больниц региона. Силовики также провели обыски в управлении контрактных отношений в сфере закупок министерства.

"По итогам работы задержан в рамках ст. 91 УПК РФ заместитель министра здравоохранения Александр Кузнецов в качестве подозреваемого. Будет решаться вопрос об избрании меры пресечения", — сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, после задержания Кузнецова увезли на допрос в региональное управление Следственного комитета России (СКР). Сообщается, что силовики проверяют документацию, связанную с закупкой медицинского оборудования.

Уголовное дело "о злоупотреблении должностными полномочиями" было возбуждено в сентябре 2021 года по факту поставки в регион томографов по завышенным ценам. Тогда были проведены обыски у крупнейших фирм-поставщиков.