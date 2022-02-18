На горящем в Ионическом море лайнере прогремели взрывы
К кораблю запрещено приближаться. На борту парома находились 237 пассажиров и 51 член экипажа, все они вовремя покинули судно, пропавших без вести или пострадавших нет.
На загоревшемся в Ионическом море круизном лайнере Euroferry Olympia прогремели взрывы, приближаться к судну сейчас запрещено. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.
"Командир фрегата "Гидра" запретил приближаться к парому из-за взрывов", — уточняется в сообщении.
Как ранее сообщал Лайф, всего на борту парома находились 237 пассажиров и 51 член экипажа, все они вовремя покинули судно, пропавших без вести или пострадавших нет. Напомним, пожар случился вскоре после отплытия лайнера из порта Игуменица на северо-западе Греции. Судно направлялось в итальянский Бриндизи.
Кадры с места пожара на лайнере в Ионическом море © YouTube / Debater.gr