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18 февраля, 10:24

На горящем в Ионическом море лайнере прогремели взрывы

К кораблю запрещено приближаться. На борту парома находились 237 пассажиров и 51 член экипажа, все они вовремя покинули судно, пропавших без вести или пострадавших нет.

На загоревшемся в Ионическом море круизном лайнере Euroferry Olympia прогремели взрывы, приближаться к судну сейчас запрещено. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.

"Командир фрегата "Гидра" запретил приближаться к парому из-за взрывов", — уточняется в сообщении.

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Как ранее сообщал Лайф, всего на борту парома находились 237 пассажиров и 51 член экипажа, все они вовремя покинули судно, пропавших без вести или пострадавших нет. Напомним, пожар случился вскоре после отплытия лайнера из порта Игуменица на северо-западе Греции. Судно направлялось в итальянский Бриндизи.

Кадры с места пожара на лайнере в Ионическом море © YouTube / Debater.gr

Наталья Исакова

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