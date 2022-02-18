Песков: У РФ не так много разведслужб, как у США, но действуют они не менее эффективно
Представитель Кремля заметил, что у президента России Владимира Путина в этом плане "всё хорошо". Так он прокомментировал информацию о 17 подобных службах, данными которых пользуется Байден.
Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru
В России не так много разведывательных служб, как в США, однако действуют они не менее эффективно. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя информацию о том, что американский лидер Джо Байден и его окружение пользуются услугами 17 разведывательных структур, Песков заметил, что в США их действительно очень много.
"В России у президента с этим всё хорошо. У нас их не так много, но действуют они не менее эффективно", — уточнил представитель Кремля.
Ранее Дмитрий Песков заметил, что заявления Джо Байдена о "вторжении" России на Украину нагнетают напряжённость. Пресс-секретарь президента РФ выразил сожаление по этому поводу.