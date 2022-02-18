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18 февраля, 10:32

Песков: У РФ не так много разведслужб, как у США, но действуют они не менее эффективно

Представитель Кремля заметил, что у президента России Владимира Путина в этом плане "всё хорошо". Так он прокомментировал информацию о 17 подобных службах, данными которых пользуется Байден.

<p>Дмитрий Песков. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/64671/photos/64994" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru

В России не так много разведывательных служб, как в США, однако действуют они не менее эффективно. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя информацию о том, что американский лидер Джо Байден и его окружение пользуются услугами 17 разведывательных структур, Песков заметил, что в США их действительно очень много.

"В России у президента с этим всё хорошо. У нас их не так много, но действуют они не менее эффективно", — уточнил представитель Кремля.

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Ранее Дмитрий Песков заметил, что заявления Джо Байдена о "вторжении" России на Украину нагнетают напряжённость. Пресс-секретарь президента РФ выразил сожаление по этому поводу.

Александр Юнашев

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