Песков: У РФ не так много разведслужб, как у США, но действуют они не менее эффективно

В России не так много разведывательных служб, как в США, однако действуют они не менее эффективно. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя информацию о том, что американский лидер Джо Байден и его окружение пользуются услугами 17 разведывательных структур, Песков заметил, что в США их действительно очень много.