Представители Украины и России устроили стихотворный "батл" на заседании Совбеза ООН
Со стороны Киева прозвучали строчки поэта Евгения Евтушенко "Наследники Сталина", в ответ представитель Москвы процитировал четверостишие из "Некрасивой девочки" Николая Заболоцкого.
Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин и постоянный представитель Украины при Организации Объединённых Наций (ООН) Сергей Кислица прочли друг другу стихи на заседании Совбеза ООН, сообщает РИА "Новости".
Во время своего выступления Кислица неожиданно перешёл на русский язык, хотя обычно не использует его, и зачитал строчки из стихотворения поэта Евгения Евтушенко "Наследники Сталина".
"Пусть мне говорят: "Успокойся…" — спокойным я быть не сумею. Покуда наследники Сталина живы ещё на земле, мне будет казаться, что Сталин — ещё в Мавзолее", — процитировал он.
В ответ на это Вершинин отметил, что хорошо, "когда политические послания облекаются в стихи", и зачитал отрывок из произведения "Некрасивая девочка" Николая Заболоцкого.
"А если это так, то что есть красота? И почему её обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?" — продекламировал он.
Замглавы МИД РФ сравнил красоту с мудростью и подчеркнул важность принятия мудрых решений, особенно в ситуации с урегулированием конфликта на востоке Украины на основе Минских соглашений.
Ранее Вершинин рассказал, что постпредство России при ООН распространило среди членов Совбеза организации материалы Следственного комитета РФ и телеканала RT о преступлениях украинских военных в Донбассе с применением запрещённых методов войны.
Заседание ООН. Обложка © Getty Images / Lev Radin / Pacific Press / LightRocket