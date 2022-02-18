Представители Украины и России устроили стихотворный "батл" на заседании Совбеза ООН

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин и постоянный представитель Украины при Организации Объединённых Наций (ООН) Сергей Кислица прочли друг другу стихи на заседании Совбеза ООН, сообщает РИА "Новости".

Во время своего выступления Кислица неожиданно перешёл на русский язык, хотя обычно не использует его, и зачитал строчки из стихотворения поэта Евгения Евтушенко "Наследники Сталина".

"Пусть мне говорят: "Успокойся…" — спокойным я быть не сумею. Покуда наследники Сталина живы ещё на земле, мне будет казаться, что Сталин — ещё в Мавзолее", — процитировал он.

В ответ на это Вершинин отметил, что хорошо, "когда политические послания облекаются в стихи", и зачитал отрывок из произведения "Некрасивая девочка" Николая Заболоцкого.

"А если это так, то что есть красота? И почему её обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?" — продекламировал он.

Замглавы МИД РФ сравнил красоту с мудростью и подчеркнул важность принятия мудрых решений, особенно в ситуации с урегулированием конфликта на востоке Украины на основе Минских соглашений.