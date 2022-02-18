В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о "системе гарантий" для Украины

При обсуждении глобальной безопасности нельзя игнорировать интересы отдельных стран. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского, запросившего гарантии безопасности для страны, не уступающие предлагаемым государствам – членам НАТО.

"Здесь нужны детали. Понятно, что обсуждения гарантий безопасности касаются безопасности всех. Мы как раз и говорим о неделимости безопасности. Поэтому, обсуждая общую безопасность, конечно же, нельзя игнорировать безопасность отдельно взятых стран", — сказал представитель Кремля.

Ранее Зеленский потребовал у НАТО систему гарантий, как у стран – участниц альянса, потому что процесс вступления Незалежной в организацию явно затягивается.