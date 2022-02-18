Папа римский и патриарх Кирилл могут встретиться летом
Место встречи пока не выбрано, сообщает посол РФ в Ватикане. Ранее сообщалось, что разговор пройдёт на нейтральной территории.
Встреча между Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и папой римским Франциском может состояться в июне–июле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в Ватикане Александра Авдеева.
"Сейчас готовится вторая встреча между папой Франциском и патриархом Кириллом в районе июне–июля, пока место не выбрано", — сказал он.
В декабре прошлого года в Московском патриархате сообщили, что в качестве места встречи духовных лидеров рассматривается "третья страна". Уточнялось, что патриарх Кирилл не планирует визит в Ватикан. При этом представитель РПЦ добавил, что встреча может вновь произойти в Гаване, как и в 2016 году.
Ранее Лайф рассказал, что папа римский в детстве хотел стать мясником. Он поведал, что затем любовь к химии подтолкнула его к медицине, но свой выбор он остановил на семинарии, что стало судьбоносным.
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