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18 февраля, 10:48

Военный атташе Украины приглашён на финал российско-белорусских учений

Совместные манёвры двух стран проходят с 10 по 20 февраля. После их завершения российские войска покинут Белоруссию и вернутся в места постоянной дислокации.

<p>Российско-белорусские учения "Союзная решимость – 2022". Фото © Минобороны Белоруссии</p>

Российско-белорусские учения "Союзная решимость – 2022". Фото © Минобороны Белоруссии

Атташе по вопросам обороны Украины приглашён на финальные мероприятия российско-белорусских учений "Союзная решимость – 2022". Об этом сообщил глава Минобороны Незалежной Алексей Резников.

"Завтра, 19 февраля, наш атташе приглашён на финальные мероприятия российско-белорусских учений", — сказал Резников, выступая в Раде.

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Также глава Минобороны Украины добавил, что договорился с белорусским коллегой Виктором Хрениным об учреждении постоянных каналов коммуникации на уровне руководителей Генштабов и министров.

Напомним, совместные военные учения России и Белоруссии "Союзная решимость" проходят с 10 по 20 февраля. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подчёркивал, что российские военные покинут Белоруссию после завершения совместных учений. Речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не было.

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Никита Могилев

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