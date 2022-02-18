Военный атташе Украины приглашён на финал российско-белорусских учений
Совместные манёвры двух стран проходят с 10 по 20 февраля. После их завершения российские войска покинут Белоруссию и вернутся в места постоянной дислокации.
Российско-белорусские учения "Союзная решимость – 2022". Фото © Минобороны Белоруссии
Атташе по вопросам обороны Украины приглашён на финальные мероприятия российско-белорусских учений "Союзная решимость – 2022". Об этом сообщил глава Минобороны Незалежной Алексей Резников.
"Завтра, 19 февраля, наш атташе приглашён на финальные мероприятия российско-белорусских учений", — сказал Резников, выступая в Раде.
Также глава Минобороны Украины добавил, что договорился с белорусским коллегой Виктором Хрениным об учреждении постоянных каналов коммуникации на уровне руководителей Генштабов и министров.
Напомним, совместные военные учения России и Белоруссии "Союзная решимость" проходят с 10 по 20 февраля. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подчёркивал, что российские военные покинут Белоруссию после завершения совместных учений. Речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не было.