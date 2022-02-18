НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 февраля, 11:14

Юрист Ярмуш оценила идею разрешить спасателям и медикам вскрывать квартиры

По словам эксперта, нужно помнить о гарантии неприкосновенности жилища, прописанной в Конституции РФ. В ином случае инициатива может привести к злоупотреблениям и нарушению прав граждан.

Адвокат и специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш считает, что в случае вскрытия представителями спасательных служб и медиками жилища на месте необходимо присутствие полиции. Таким мнением она поделилась с RT, комментируя идею депутата Госдумы Ивана Сухарева разрешить сотрудникам МЧС и скорой помощи самостоятельно вскрывать жилище при возникновении экстренных ситуаций.

"При любом проникновении в жилище должны присутствовать органы полиции. Сейчас закон позволяет полиции вскрывать жилища для задержания преступников, пресечения совершения преступления, но мы должны понимать, что жилище неприкосновенно. Неприкосновенность жилища гарантирована Конституцией России", — объяснила Ярмуш в беседе с RT.

Путин потребовал от МВД кардинального повышения раскрываемости преступлений

Путин потребовал от МВД кардинального повышения раскрываемости преступлений

В ином случае такой закон может привести к "злоупотреблениям данным правом и нарушению прав граждан", добавила юрист. Она пояснила, что правоохранители в экстренной ситуации смогут "проконтролировать законность действий и не допустят нарушения прав граждан".

МВД утвердило порядок уведомления автовладельцев о вскрытии их машин

МВД утвердило порядок уведомления автовладельцев о вскрытии их машин

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий полиции. Правоохранителям дадут право вскрывать автомобили и проникать в жильё без присутствия хозяина, но при определённых условиях. Также сотрудники правопорядка смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

Обложка © Shutterstock

Ирина Мусина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1