Юрист Ярмуш оценила идею разрешить спасателям и медикам вскрывать квартиры

Адвокат и специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш считает, что в случае вскрытия представителями спасательных служб и медиками жилища на месте необходимо присутствие полиции. Таким мнением она поделилась с RT, комментируя идею депутата Госдумы Ивана Сухарева разрешить сотрудникам МЧС и скорой помощи самостоятельно вскрывать жилище при возникновении экстренных ситуаций.

"При любом проникновении в жилище должны присутствовать органы полиции. Сейчас закон позволяет полиции вскрывать жилища для задержания преступников, пресечения совершения преступления, но мы должны понимать, что жилище неприкосновенно. Неприкосновенность жилища гарантирована Конституцией России", — объяснила Ярмуш в беседе с RT.

В ином случае такой закон может привести к "злоупотреблениям данным правом и нарушению прав граждан", добавила юрист. Она пояснила, что правоохранители в экстренной ситуации смогут "проконтролировать законность действий и не допустят нарушения прав граждан".