Песков заявил, что вопрос нелегальной миграции в РФ нуждается в особом внимании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал ситуацию с участившимися противоправными инцидентами с мигрантами в стране. Он подчеркнул, что этот вопрос требует повышенного внимания российских властей.

"Мигранты — это те, кого мы приветствуем. А нелегальные мигранты — это та среда, которая сопровождается повышенным уровнем преступности и требует особого внимания властей", — сказал журналистам представитель Кремля.

Песков также назвал "совершенно естественным" то, что эта тема обсуждается сейчас на высоком уровне.