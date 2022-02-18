Песков заявил, что вопрос нелегальной миграции в РФ нуждается в особом внимании
Представитель Кремля напомнил, что эта сфера сопровождается очень высоким уровнем преступности, поэтому необходимо контролировать ситуацию для обеспечения безопасности граждан страны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал ситуацию с участившимися противоправными инцидентами с мигрантами в стране. Он подчеркнул, что этот вопрос требует повышенного внимания российских властей.
"Мигранты — это те, кого мы приветствуем. А нелегальные мигранты — это та среда, которая сопровождается повышенным уровнем преступности и требует особого внимания властей", — сказал журналистам представитель Кремля.
Песков также назвал "совершенно естественным" то, что эта тема обсуждается сейчас на высоком уровне.
Ранее Лайф рассказывал, что президент РФ Владимир Путин призвал МВД РФ незамедлительно высылать мигрантов из страны за экстремизм. Глава государства также отметил, что особенно важно вычислять и нейтрализовать попытки радикалов использовать в негативных целях Интернет.
Фото на обложке © ТАСС / Владимир Смирнов