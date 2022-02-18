Нападавшие говорили на польском: Народная милиция ДНР заявила о предотвращении диверсий со стороны ВСУ
В результате происшествия были убиты два человека, ещё трое ранены. По данным ведомства, группы специального назначения в том числе хотели подорвать ёмкости с хлором на территории очистных сооружений.
Военные учения в Донецкой области на территории, подконтрольной штабу Операции объединённых сил Украины. Фото © ТАСС / AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие Народной милиции ДНР открыли огонь по группам Вооружённых сил Украины, пытавшихся пробраться на территорию Донецкой Народной Республики для осуществления диверсии. Об этом сказано в телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что вдоль лесополосы вблизи населённого пункта Железная Балка наблюдатели выявили перемещение двух групп специального назначения ВСУ в количестве 10 и 12 человек. В заявлении указывается, что "были перехвачены переговоры диверсантов на польском языке".
"Наши защитники были вынуждены открыть огонь из дежурных огневых средств. Противник понёс потери — не менее двух боевиков убиты, трое ранены — и был вынужден отступить. По данным нашей разведки, диверсантами был запланирован подрыв ёмкости с хлором на территории очистных сооружений в районе города Горловки", — сказано в записи.
Кроме того, по данным ведомства, диверсионная группа из состава центра специального назначения "Восток" пыталась проникнуть на территорию нефтебазы в районе посёлка Еленовка для подрыва резервуаров, рассчитывая, что в них хранятся горюче-смазочные материалы.
"Масштабных катастрофических последствий удалось избежать также благодаря оперативной работе представителей силовых структур, которые незамедлительно отреагировали на звонок охранника нефтебазы и предотвратили теракт", — сказано в телеграм-канале Народной милиции ДНР.
Ещё одно нападение удалось предотвратить также минувшей ночью. По данным Народной милиции, группа украинских диверсантов хотела подорвать ёмкость для хранения аммиака на заводе "Стирол" в Горловке. Во время нападения был ранен охранник предприятия, обнаруживший группу. Ему оказали медицинскую помощь, угрозы жизни мужчины нет.
Ранее Лайф рассказывал, что из-за обстрелов с украинской стороны была перекрыта трасса между Горловкой и Донецком. Спустя несколько часов автодорогу открыли. Однако в результате нарушений режима прекращения огня в Горловке произошло повреждение жилого дома. Опергруппа выехала на место для фиксации последствий.
Перед этим в ДНР сообщили, что украинские силовики выпустили пять мин калибра 82 миллиметра по окраине Донецка на юго-западе. При этом ополченцы заявили, что Вооружённые силы Украины нарушили режим прекращения огня несколько раз за день, в связи с чем Народной милиции ДНР пришлось открыть ответный огонь.