Нападавшие говорили на польском: Народная милиция ДНР заявила о предотвращении диверсий со стороны ВСУ

Военнослужащие Народной милиции ДНР открыли огонь по группам Вооружённых сил Украины, пытавшихся пробраться на территорию Донецкой Народной Республики для осуществления диверсии. Об этом сказано в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что вдоль лесополосы вблизи населённого пункта Железная Балка наблюдатели выявили перемещение двух групп специального назначения ВСУ в количестве 10 и 12 человек. В заявлении указывается, что "были перехвачены переговоры диверсантов на польском языке".

"Наши защитники были вынуждены открыть огонь из дежурных огневых средств. Противник понёс потери — не менее двух боевиков убиты, трое ранены — и был вынужден отступить. По данным нашей разведки, диверсантами был запланирован подрыв ёмкости с хлором на территории очистных сооружений в районе города Горловки", — сказано в записи.

Кроме того, по данным ведомства, диверсионная группа из состава центра специального назначения "Восток" пыталась проникнуть на территорию нефтебазы в районе посёлка Еленовка для подрыва резервуаров, рассчитывая, что в них хранятся горюче-смазочные материалы.

"Масштабных катастрофических последствий удалось избежать также благодаря оперативной работе представителей силовых структур, которые незамедлительно отреагировали на звонок охранника нефтебазы и предотвратили теракт", — сказано в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

Ещё одно нападение удалось предотвратить также минувшей ночью. По данным Народной милиции, группа украинских диверсантов хотела подорвать ёмкость для хранения аммиака на заводе "Стирол" в Горловке. Во время нападения был ранен охранник предприятия, обнаруживший группу. Ему оказали медицинскую помощь, угрозы жизни мужчины нет.