Песков рассказал, что Путин и Лукашенко не будут смотреть хоккейный полуфинал Олимпиады

Президент Белоруссии Александр Лукашенко будет болеть за сборную России по хоккею в ходе полуфинального матча Олимпиады против Швеции. Об этом Лайфу заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

По её словам, главы государств, вероятнее всего, не смогут посмотреть за ходом игры из-за плотного графика.

"Что они, всё бросят, чтоб посмотреть хоккей? Нет, они же потом продолжат общение", — поддержал свою коллегу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.