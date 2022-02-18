Песков рассказал, что Путин и Лукашенко не будут смотреть хоккейный полуфинал Олимпиады
Напомним, сегодня наша сборная сыграет против команды Швеции и в случае победы станет соперником финнов в решающей игре турнира.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко будет болеть за сборную России по хоккею в ходе полуфинального матча Олимпиады против Швеции. Об этом Лайфу заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
По её словам, главы государств, вероятнее всего, не смогут посмотреть за ходом игры из-за плотного графика.
"Что они, всё бросят, чтоб посмотреть хоккей? Нет, они же потом продолжат общение", — поддержал свою коллегу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Напомним, что первым финалистом Олимпиады стала команда Финляндии. Добавим, что судьба второй путёвки в финал решится в матче Россия — Швеция. Встреча состоится 18 февраля в 16:10 по московскому времени.
Обложка © ТАСС /Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ