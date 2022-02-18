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18 февраля, 12:47

Песков рассказал, что Путин и Лукашенко не будут смотреть хоккейный полуфинал Олимпиады

Напомним, сегодня наша сборная сыграет против команды Швеции и в случае победы станет соперником финнов в решающей игре турнира.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко будет болеть за сборную России по хоккею в ходе полуфинального матча Олимпиады против Швеции. Об этом Лайфу заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

По её словам, главы государств, вероятнее всего, не смогут посмотреть за ходом игры из-за плотного графика.

"Что они, всё бросят, чтоб посмотреть хоккей? Нет, они же потом продолжат общение", — поддержал свою коллегу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ждут матча России: Сборная Финляндии по хоккею стала первым финалистом Олимпиады в Пекине

Ждут матча России: Сборная Финляндии по хоккею стала первым финалистом Олимпиады в Пекине

Напомним, что первым финалистом Олимпиады стала команда Финляндии. Добавим, что судьба второй путёвки в финал решится в матче Россия — Швеция. Встреча состоится 18 февраля в 16:10 по московскому времени.

Обложка © ТАСС /Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Александр Юнашев

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