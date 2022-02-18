Лавров назвал "прямым вызовом" отказ Украины от диалога с ДНР и ЛНР
По мнению главы МИД, действия официального Киева являются нарушением Минских договорённостей, чем серьёзно озабочены в России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью RT заявил об озабоченности Москвы отказом властей Украины от прямого диалога с Луганской и Донецкой народными республиками.
"Мы подчеркнули безальтернативность выполнения Минских договорённостей во всей их полноте и во всей их последовательности. Конечно же, с нашей стороны была подчёркнута серьёзная озабоченность продолжающимися заявлениями официального Киева о том, что они не будут вести прямой диалог с Донецком и Луганском", — сказал он.
Лавров отметил, что действия Киева являются "прямым вызовом" и отказом выполнять Минские договорённости.
Напомним, что об отказе ведения диалога заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он не стал признавать власти ДНР и ЛНР субъектами переговоров, уточнив, что республики ничего не решают в политическом плане. А представитель МИД ДНР Никонорова считает, что Киеву придётся смириться с неизбежностью прямого диалога с Донбассом. Глава министерства напомнила, что этот вопрос всё чаще начинает обсуждаться политсоветниками стран – гарантов Минских соглашений на заседаниях СБ ООН и в СМИ.
Фото на обложке © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ