Лавров назвал "прямым вызовом" отказ Украины от диалога с ДНР и ЛНР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью RT заявил об озабоченности Москвы отказом властей Украины от прямого диалога с Луганской и Донецкой народными республиками.

"Мы подчеркнули безальтернативность выполнения Минских договорённостей во всей их полноте и во всей их последовательности. Конечно же, с нашей стороны была подчёркнута серьёзная озабоченность продолжающимися заявлениями официального Киева о том, что они не будут вести прямой диалог с Донецком и Луганском", — сказал он.

Лавров отметил, что действия Киева являются "прямым вызовом" и отказом выполнять Минские договорённости.