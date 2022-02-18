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18 февраля, 12:30

Отец Зеленского опроверг данные об отъезде с Украины

Родитель действующего президента Незалежной посоветовал людям, которые "мелят одну ерунду", взять "лопатку и уйти защищать страну в траншеи".

<p>Александр Зеленский. Фото © <a href="https://rus.team/people/zelenskij-aleksandr-semenovich" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Rus.team</a></p>

Александр Зеленский. Фото © Rus.team

Александр Зеленский, отец президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что он с супругой не покидал страну в связи с заявлениями о якобы готовящемся "нападении" России. Его слова приводит издание "Страна.ua".

"Какая заграница? Я живу тут и работаю! Чего нам уезжать? Это всё глупость какая-то. Мы лучше умрём за Украину", — сказал Зеленский-старший.

По словам Александра, вокруг "мелят одну ерунду". Он посоветовал таким людям "взять лопатку и уйти защищать страну в траншеи".

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А ранее в мэрии Киева заявили о планах эвакуировать всех горожан в случае "боевых действий". Там добавили, что в городе останутся только работники критической инфраструктуры, ВСУ, а также те, кто не захочет уезжать.

Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной Россию обвиняют в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения". А американская газета Politico предположила, что Россия "нападёт" на Украину после 20 февраля.

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