Отец Зеленского опроверг данные об отъезде с Украины

Александр Зеленский, отец президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что он с супругой не покидал страну в связи с заявлениями о якобы готовящемся "нападении" России. Его слова приводит издание "Страна.ua".

"Какая заграница? Я живу тут и работаю! Чего нам уезжать? Это всё глупость какая-то. Мы лучше умрём за Украину", — сказал Зеленский-старший.

По словам Александра, вокруг "мелят одну ерунду". Он посоветовал таким людям "взять лопатку и уйти защищать страну в траншеи".