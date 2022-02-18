Нейропсихолог Наумова объяснила, что могло вызвать нервный срыв у Камилы Валиевой
По мнению врача, юным спортсменам такого уровня, как российские фигуристки, важно уметь находить момент, когда нужно остановиться и адекватно оценивать свои успехи.
Камила Валиева. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Нервный срыв у российских фигуристок Александры Трусовой и Камилы Валиевой после их прокатов на Олимпиаде в Пекине мог произойти из-за слишком высоких физических нагрузок. Такого мнения придерживается детский психолог, нейропсихолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова.
"Срыв может произойти, если подросток видит, что нужно ещё больше, а сил уже нет. И они уже находятся в состоянии такого высокого стресса, подавленности, потому что они понимают, что им уже нужно отдохнуть и психологически восстановиться, но они всё ещё должны стремиться, стараться, заниматься", — рассказала она в интервью "Вечерней Москве".
Нейропсихолог отметила, что это приводит к нервному истощению и нервным срывам, а также к депрессии и паническим атакам. По словам Наумовой, в таком случае важно найти момент, когда нужно остановиться и обратиться к психологу, а также адекватно оценивать свои успехи.
"Тренеры иногда запугивают своих подопечных и подстёгивают их. Всё это приводит к тому, что ребёнок в какой-то момент чувствует, что, если он получил второе место, это конец света", — сказала психотерапевт.
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Напомним, фигуристка Анна Щербакова стала победительницей личного турнира Олимпиады в Пекине. Второе место заняла Александра Трусова. Камила Валиева не смогла справиться с давлением и заняла четвёртое место. После того как она увидела результаты произвольной программы, фигуристка сказала своему тренеру Этери Тутберидзе, что "зато не отменят церемонию" и заплакала. Трусова также не смогла сдержать слёз после оглашения результатов и заявила, что "ненавидит этот спорт". При этом спортсменка стала первой в истории, кто сделал пять четверных прыжков на официальном старте.