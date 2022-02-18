Нейропсихолог Наумова объяснила, что могло вызвать нервный срыв у Камилы Валиевой

Нервный срыв у российских фигуристок Александры Трусовой и Камилы Валиевой после их прокатов на Олимпиаде в Пекине мог произойти из-за слишком высоких физических нагрузок. Такого мнения придерживается детский психолог, нейропсихолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова.

"Срыв может произойти, если подросток видит, что нужно ещё больше, а сил уже нет. И они уже находятся в состоянии такого высокого стресса, подавленности, потому что они понимают, что им уже нужно отдохнуть и психологически восстановиться, но они всё ещё должны стремиться, стараться, заниматься", — рассказала она в интервью "Вечерней Москве".

Нейропсихолог отметила, что это приводит к нервному истощению и нервным срывам, а также к депрессии и паническим атакам. По словам Наумовой, в таком случае важно найти момент, когда нужно остановиться и обратиться к психологу, а также адекватно оценивать свои успехи.