Телеведущего Киселёва признали угрозой национальной безопасности Украины

Известный российский телеведущий и генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв попал в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Соответствующее решение принято Минкультом Незалежной по инициативе Нацсовета страны по вопросам телевидения и радиовещания.

Как сообщает РИА "Новости", Дмитрий Константинович Киселёв находится в чёрном списке с 17 февраля. К слову, сам телеведущий ранее назвал утверждения о том, что он угрожает нацбезопасности Незалежной, смешными и напомнил, что в его отношении уже действуют украинские санкции.