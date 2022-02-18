Телеведущего Киселёва признали угрозой национальной безопасности Украины
Журналист находится в чёрном списке с 17 февраля. К слову, сам Кисилёв ранее назвал подобные обвинения в свой адрес смешными и напомнил, что в его отношении уже действуют санкции Незалежной.
Дмитрий Киселёв. Фото на обложке © ТАСС / Егор Алеев
Известный российский телеведущий и генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв попал в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Соответствующее решение принято Минкультом Незалежной по инициативе Нацсовета страны по вопросам телевидения и радиовещания.
Как сообщает РИА "Новости", Дмитрий Константинович Киселёв находится в чёрном списке с 17 февраля. К слову, сам телеведущий ранее назвал утверждения о том, что он угрожает нацбезопасности Незалежной, смешными и напомнил, что в его отношении уже действуют украинские санкции.
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Ранее Лайф сообщал, что украинский Минкульт увидел угрозу нацбезопасности ещё в 32 актёрах из России. В приказе министра культуры Александра Ткаченко об обновлении чёрного списка фигурирует, в частности, российский актёр и каскадёр Павел Богомолов, сыгравший в фильме "Солнцепёк" о войне в Донбассе. Напомним, что в стране также существует список запрещённых к ввозу на территорию Украины книг и фильмов. Он тоже активно пополняется.