Путин и Лукашенко примут участие в военных учениях 19 февраля
Как отметил глава Российской Федерации, лидеры стран будут не просто присутствовать на мероприятиях, а "активно участвовать".
Переговоры президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Видео © LIFE
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко примут участие в военных учениях, которые состоятся в субботу, 19 февраля. Об этом главы стран сообщили в ходе переговоров в Москве.
Лукашенко отметил, что накануне был на белорусско-российских военных учениях, где посмотрел мероприятия с подразделениями двух стран. Помимо прочего он поблагодарил Путина за то, что состоялись сегодняшние переговоры, на которых "можно с глазу на глаз обсудить проблемы наших отношений".
"Завтра, если всё будет нормально, мы побудем с вами на интересном мероприятии", — сказал Лукашенко, обращаясь к Путину.
Российский лидер сразу же среагировал и исправил своего белорусского коллегу, подчеркнув, что они примут "активное участие", а не просто побывают.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность присутствия Лукашенко на учениях сил стратегического сдерживания РФ. Сам белорусский лидер ранее сообщил журналистам, что в пятницу и субботу будет находиться с визитом в России, в рамках которого планирует посетить военные учения вместе с Путиным.
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Александр Лукашенко и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель