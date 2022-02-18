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18 февраля, 12:10

Путин и Лукашенко примут участие в военных учениях 19 февраля

Как отметил глава Российской Федерации, лидеры стран будут не просто присутствовать на мероприятиях, а "активно участвовать".

Переговоры президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Видео © LIFE

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко примут участие в военных учениях, которые состоятся в субботу, 19 февраля. Об этом главы стран сообщили в ходе переговоров в Москве.

Лукашенко отметил, что накануне был на белорусско-российских военных учениях, где посмотрел мероприятия с подразделениями двух стран. Помимо прочего он поблагодарил Путина за то, что состоялись сегодняшние переговоры, на которых "можно с глазу на глаз обсудить проблемы наших отношений".

"Завтра, если всё будет нормально, мы побудем с вами на интересном мероприятии", — сказал Лукашенко, обращаясь к Путину.

Российский лидер сразу же среагировал и исправил своего белорусского коллегу, подчеркнув, что они примут "активное участие", а не просто побывают.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность присутствия Лукашенко на учениях сил стратегического сдерживания РФ. Сам белорусский лидер ранее сообщил журналистам, что в пятницу и субботу будет находиться с визитом в России, в рамках которого планирует посетить военные учения вместе с Путиным.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Светлана Оперук

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