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18 февраля, 12:02

Лавров напомнил Западу о принципе "пацан сказал — пацан сделал" в вопросе гарантий безопасности

Глава МИД РФ напомнил, что Россия не потерпит нарушения письменно закреплённых договорённостей, требующих от НАТО учитывать интересы Москвы.

<p>Обложка © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/mfarussia/41009841992" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Обложка © Flickr / МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться от США и НАТО выполнения принятых ими обязательств по гарантиям безопасности и данных РФ обещаний по этой теме. Об этом он рассказал в интервью телеканалу RT.

"Повторю, мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями", — сказал он.

Лавров напомнил, что Россия не потерпит нарушения письменно закреплённых рядом глав государств и правительств обязательств, требующих от НАТО учитывать интересы Москвы, не говоря про устные гарантии.

"Будем добиваться, чтобы всё было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие "пацан сказал — пацан сделал". По крайней мере, "понятия" должны соблюдаться и на международном уровне", — заключил глава МИД.

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Напомним, испанская газета Еl Pais ранее опубликовала ответ Запада на российский проект документа по гарантиям европейской безопасности, который обсуждался 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО в этом документе игнорируют ключевые идеи предложений России. 17 февраля МИД РФ опубликовал письменный текст реакции Москвы на ответ США по данному вопросу. Документ занимает одиннадцать страниц.

Григорий Воронцов

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