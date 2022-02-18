Лавров напомнил Западу о принципе "пацан сказал — пацан сделал" в вопросе гарантий безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться от США и НАТО выполнения принятых ими обязательств по гарантиям безопасности и данных РФ обещаний по этой теме. Об этом он рассказал в интервью телеканалу RT.

"Повторю, мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями", — сказал он.

Лавров напомнил, что Россия не потерпит нарушения письменно закреплённых рядом глав государств и правительств обязательств, требующих от НАТО учитывать интересы Москвы, не говоря про устные гарантии.

"Будем добиваться, чтобы всё было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие "пацан сказал — пацан сделал". По крайней мере, "понятия" должны соблюдаться и на международном уровне", — заключил глава МИД.