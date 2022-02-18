Лавров сообщил, что РФ перепроверяет данные об отправке в Донбасс наёмников с Балкан

Москва сейчас перепроверяет информацию об отправке в Донбасс наёмников из Косова, Албании, Боснии и Герцеговины. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT, которое МИД РФ опубликовал на своём сайте.

"Есть информация о том, что наёмников в Косове, Албании, Боснии и Герцеговине набирают и для того, чтобы выбивать Россию из равновесия и направлять их в том числе в Донбасс. Перепроверяем это сейчас", — сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос журналиста.