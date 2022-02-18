НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 февраля, 12:01

Лавров сообщил, что РФ перепроверяет данные об отправке в Донбасс наёмников с Балкан

Как отметил министр, Косово и некоторые другие страны на юго-востоке Европы сейчас "далеко не процветают". Так, по его словам, эти регионы стали буквально "рассадником преступности".

Москва сейчас перепроверяет информацию об отправке в Донбасс наёмников из Косова, Албании, Боснии и Герцеговины. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT, которое МИД РФ опубликовал на своём сайте.

"Есть информация о том, что наёмников в Косове, Албании, Боснии и Герцеговине набирают и для того, чтобы выбивать Россию из равновесия и направлять их в том числе в Донбасс. Перепроверяем это сейчас", — сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос журналиста.

Народная милиция ЛНР: Разведка фиксирует прибытие в Донбасс спецназа ВСУ

Народная милиция ЛНР: Разведка фиксирует прибытие в Донбасс спецназа ВСУ

Вместе с тем министр подчеркнул, что вышеперечисленные регионы "далеко не процветают". Так, по его словам, Косово и некоторые другие части Западных Балкан стали буквально "рассадником преступности", где орудуют террористы и наркоторговцы.

Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики выпустили пять мин калибром 82 миллиметра по окраине Донецка на юго-западе. При этом ополченцы заявили, что Вооружённые силы Украины нарушали режим прекращения огня несколько раз за день, в связи с чем Народной милиции ДНР пришлось открыть ответный огонь.

Сергей Лавров. Фото на обложке © Kremlin.ru

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1