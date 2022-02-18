Топливный союз предупредил о возможном закрытии АЗС из-за новых правил долива бензина

Российские предприниматели потребовали смягчить контроль за точностью отпуска бензина на заправках, в противном случае из-за новых требований повышается риск закрытия АЗС. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на письмо президента Независимого топливного союза (НТС) Павла Баженова в Госдуму РФ.

В НТС считают, что выдвигаемые к заправкам ограничения могут быть невыполнимыми. Отметим, что речь идёт о проекте нового КоАП, в котором предусмотрены штрафы для АЗС в размере 1% от оборота, но не менее 500 тысяч рублей при выявлении случаев недолива бензина. На данный момент они не превышают 100 тысяч рублей. Кроме того, сообщается, что с 1 января 2024 года допустимая погрешность при недоливе топлива снизится с 0,5% до 0,25%.

"Предусмотренные в проекте санкции в совокупности с новыми требованиями к предельно допустимой погрешности налива для подавляющего большинства независимых топливных компаний фактически станут губительными, что потенциально может привести к массовому закрытию АЗС", — говорится в письме Баженова.

Это обращение поддержал и глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша. По его словам, крупные издержки операторов АЗС ударят не только по бизнесу, но и по потребителям, так как из-за них соответственно поднимутся цены на топливо.