Топливный союз предупредил о возможном закрытии АЗС из-за новых правил долива бензина
В проекте нового КоАП РФ, в частности, предусмотрено повышение штрафов за недолив топлива — 1% от оборота, но не менее 500 тысяч рублей. Требования ударят не только по бизнесу, но и по потребителям.
Российские предприниматели потребовали смягчить контроль за точностью отпуска бензина на заправках, в противном случае из-за новых требований повышается риск закрытия АЗС. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на письмо президента Независимого топливного союза (НТС) Павла Баженова в Госдуму РФ.
В НТС считают, что выдвигаемые к заправкам ограничения могут быть невыполнимыми. Отметим, что речь идёт о проекте нового КоАП, в котором предусмотрены штрафы для АЗС в размере 1% от оборота, но не менее 500 тысяч рублей при выявлении случаев недолива бензина. На данный момент они не превышают 100 тысяч рублей. Кроме того, сообщается, что с 1 января 2024 года допустимая погрешность при недоливе топлива снизится с 0,5% до 0,25%.
"Предусмотренные в проекте санкции в совокупности с новыми требованиями к предельно допустимой погрешности налива для подавляющего большинства независимых топливных компаний фактически станут губительными, что потенциально может привести к массовому закрытию АЗС", — говорится в письме Баженова.
Это обращение поддержал и глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша. По его словам, крупные издержки операторов АЗС ударят не только по бизнесу, но и по потребителям, так как из-за них соответственно поднимутся цены на топливо.
Ранее Лайф сообщал, что Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина. При этом самое дорогое топливо из числа стран Старого Света продаётся в Нидерландах, в пересчёте на российскую валюту оно стоит 169,1 рубля за литр.
Лента новостей
Обложка © Pixabay