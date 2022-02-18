Лавров: Россия намерена настаивать на комплексном подходе по вопросам безопасности
Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что стороны пока мало продвигаются по ключевым пунктам предложений. Ранее ведомство опубликовало реакцию Москвы на ответ США по безопасности.
Россия намерена отстаивать комплексный подход по вопросам гарантии безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с RT.
"Мы пока мало продвигаемся по принципиальным вопросам, но будем отстаивать именно комплексный подход", — сказал Лавров.
Напомним, испанская газета Еl Pais ранее опубликовала ответ Запада на российский проект документа по гарантиям европейской безопасности, который обсуждался 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО в этом документе игнорируют ключевые идеи предложений России. 17 февраля МИД РФ опубликовал письменный текст реакции Москвы на ответ США по данному вопросу. Документ занимает одиннадцать страниц.
Сергей Лавров. Фото на обложке © t.me / MariaVladimirovnaZakharova