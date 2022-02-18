Лавров: Россия намерена настаивать на комплексном подходе по вопросам безопасности

Россия намерена отстаивать комплексный подход по вопросам гарантии безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с RT .

"Мы пока мало продвигаемся по принципиальным вопросам, но будем отстаивать именно комплексный подход", — сказал Лавров.

Напомним, испанская газета Еl Pais ранее опубликовала ответ Запада на российский проект документа по гарантиям европейской безопасности, который обсуждался 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО в этом документе игнорируют ключевые идеи предложений России. 17 февраля МИД РФ опубликовал письменный текст реакции Москвы на ответ США по данному вопросу. Документ занимает одиннадцать страниц.