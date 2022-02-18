Сборная Норвегии обновила рекорд по числу золотых медалей на зимних Олимпиадах
До этого лучшее достижение также принадлежало скандинавской команде, а установлено оно было четыре года назад.
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Сборная Норвегии обновила рекорд зимних Олимпийских игр по числу завоёванных золотых медалей.
На Играх в Пекине скандинавы завоевали 15 золотых медалей. Кроме того, в их копилке 8 серебряных и 11 бронзовых наград. Предыдущее лучшее достижение принадлежало также норвежцам — 14 золотых — и установлено было на Играх в Пхёнчхане четыре года назад.
Добавим, что сборная России в общем зачёте Олимпийских игр идёт на девятом месте, имея в копилке 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей.