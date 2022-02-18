Сборная Норвегии обновила рекорд по числу золотых медалей на зимних Олимпиадах

На Играх в Пекине скандинавы завоевали 15 золотых медалей. Кроме того, в их копилке 8 серебряных и 11 бронзовых наград. Предыдущее лучшее достижение принадлежало также норвежцам — 14 золотых — и установлено было на Играх в Пхёнчхане четыре года назад.