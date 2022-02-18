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18 февраля, 11:33

Сборная Норвегии обновила рекорд по числу золотых медалей на зимних Олимпиадах

До этого лучшее достижение также принадлежало скандинавской команде, а установлено оно было четыре года назад.

<p>Обложка © ТАСС / EPA / KIMIMASA MAYAMA</p>

Обложка © ТАСС / EPA / KIMIMASA MAYAMA

Сборная Норвегии обновила рекорд зимних Олимпийских игр по числу завоёванных золотых медалей.

На Играх в Пекине скандинавы завоевали 15 золотых медалей. Кроме того, в их копилке 8 серебряных и 11 бронзовых наград. Предыдущее лучшее достижение принадлежало также норвежцам — 14 золотых — и установлено было на Играх в Пхёнчхане четыре года назад.

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Добавим, что сборная России в общем зачёте Олимпийских игр идёт на девятом месте, имея в копилке 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей.

Шамиль Гаджиев

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