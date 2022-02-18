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18 февраля, 11:33

Трамп опубликовал первое сообщение в своей новой соцсети Truth Social

Скриншотом публикации в своём твиттер-аккаунте поделился сын бывшего главы Соединённых Штатов Дональд Трамп – младший, подписав его "Время для правды".

<p>Обложка © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/gageskidmore/50042291358" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gage Skidmore</a></p>

Обложка © Flickr / Gage Skidmore

Экс-президент США Дональд Трамп сделал первую публикацию в своей собственной новой социальной сети Truth Social.

"Приготовьтесь! Ваш любимый президент скоро встретится с вами", — написал он.

Скриншотом публикации в своём твиттер-аккаунте поделился сын бывшего главы Соединённых Штатов Дональд Трамп – младший, подписав его "Время для правды".

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Напомним, что в октябре 2021 года Трамп заявил о создании его собственной социальной сети после бана на крупнейших ресурсах. При этом Truth Social — уже не первая соцсеть, которую запускает политик. Так, 1 июля команда Трампа втайне запустила платформу GETTR. Её возглавил его бывший пресс-секретарь Джейсон Миллер. Однако уже в день запуска соцсеть постигла неприятность: хакеры взломали несколько учётных записей известных людей, включая самого Миллера, экс-госсекретаря США Майка Помпео, бывшего помощника Трампа Стивена Бэннона и других.

Григорий Воронцов

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