Трамп опубликовал первое сообщение в своей новой соцсети Truth Social
Скриншотом публикации в своём твиттер-аккаунте поделился сын бывшего главы Соединённых Штатов Дональд Трамп – младший, подписав его "Время для правды".
Обложка © Flickr / Gage Skidmore
Экс-президент США Дональд Трамп сделал первую публикацию в своей собственной новой социальной сети Truth Social.
"Приготовьтесь! Ваш любимый президент скоро встретится с вами", — написал он.
Скриншотом публикации в своём твиттер-аккаунте поделился сын бывшего главы Соединённых Штатов Дональд Трамп – младший, подписав его "Время для правды".
Time for some Truth!!! pic.twitter.com/jvyteDb5gW— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 15, 2022
Напомним, что в октябре 2021 года Трамп заявил о создании его собственной социальной сети после бана на крупнейших ресурсах. При этом Truth Social — уже не первая соцсеть, которую запускает политик. Так, 1 июля команда Трампа втайне запустила платформу GETTR. Её возглавил его бывший пресс-секретарь Джейсон Миллер. Однако уже в день запуска соцсеть постигла неприятность: хакеры взломали несколько учётных записей известных людей, включая самого Миллера, экс-госсекретаря США Майка Помпео, бывшего помощника Трампа Стивена Бэннона и других.