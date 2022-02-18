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18 февраля, 11:36

"Хоронить рано": Остеопат Евдокимов оценил состояние "обездвиженной" королевы Елизаветы II

Специалист отметил, что при должной терапии получится долгое время сохранять подвижность конечностей. При этом он подчеркнул, что с возрастом у людей проявляются болезни опорно-двигательной системы.

<p>Елизавета II. Фото © ТАСС / i-Images via ZUMA Press</p>

Елизавета II. Фото © ТАСС / i-Images via ZUMA Press

У пожилых людей с возрастом изнашивается организм и появляются хронические заболевания, а из-за снижения тонуса мышц и дефицита кальция страдает в том числе и опорно-двигательная система. Об этом рассказал в беседе с Лайфом врач-остеопат Сергей Евдокимов, комментируя слова королевы Великобритании Елизаветы II о её недомогании.

"По всей видимости, у Елизаветы II имеет место подобная ситуация. Учитывая, что она ходит с тростью, — это говорит о том, что снижение нагрузки на ноги даёт некое облегчение. С возрастом у пожилых людей, особенно после 80 лет, очень часто развивается коксартроз тазобедренного сустава. Это приводит к боли, снижению подвижности. Человек может начать хромать и испытывать значительные боли при движении", — пояснил специалист.

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Он добавил, что, помимо этого, нарушается работа сердечно-сосудистой системы — это снижает кровоток у нижних конечностей и впоследствии атрофирует мышцы ног, что может рано или поздно привести к инвалидности или полной потере способности к передвижению. Однако это всегда можно предотвратить, считает остеопат.

"Королеву хоронить рано! При должной терапии сохранять подвижность можно длительное время", — заключил собеседник Лайфа.

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Ранее Лайф сообщал, что королева Елизавета II пожаловалась на проблемы со здоровьем. Незадолго до её заявления монаршая особа контактировала с заболевшим ковидом принцем Чарльзом. При этом Букингемский дворец отказывается разглашать результаты её теста на коронавирус.

Юлия Архипова

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