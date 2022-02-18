Лавров: Люди убедились, что сообщения о "вторжении" России на Украину — фейки и вымыслы

Сообщения о возможном "вторжении" России на Украину являются фейками и пропагандой, в чём уже убедились люди. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Уверен, мало-мальски интересующиеся внешней политикой люди убедились, что всё это — пропаганда, фейки и вымыслы", — сказал он в интервью RT.

Глава министерства заметил, что главное во всей этой истории, чтобы сами авторы фейков верили в свои слова, ведь им это нравится. А если самому приятно, почему бы этим не позаниматься, заметил Лавров, добавив, что это вызывает улыбку.