Лавров: Люди убедились, что сообщения о "вторжении" России на Украину — фейки и вымыслы
При этом министр иностранных дел заметил, что если авторы подобных данных верят в свои слова, то пусть занимаются этим. Однако это вызывает улыбку, добавил он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото © МИД РФ
Сообщения о возможном "вторжении" России на Украину являются фейками и пропагандой, в чём уже убедились люди. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Уверен, мало-мальски интересующиеся внешней политикой люди убедились, что всё это — пропаганда, фейки и вымыслы", — сказал он в интервью RT.
Глава министерства заметил, что главное во всей этой истории, чтобы сами авторы фейков верили в свои слова, ведь им это нравится. А если самому приятно, почему бы этим не позаниматься, заметил Лавров, добавив, что это вызывает улыбку.
Ранее Лайф рассказывал, что МИД РФ в ответном письме США заявил, что никакого "вторжения" на Украину не планируется. В ведомстве подчеркнули, что утверждения об ответственности Москвы за эскалацию конфликта являются попыткой оказать давление на страну.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной Россию обвиняют в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения". А американская газета Politico предположила, что Россия "нападёт" на Украину после 20 февраля.
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