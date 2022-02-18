Центробанк подготовил законопроект о запрете выпуска и обращения частной цифровой валюты

Банк России подготовил законопроекты о запрете на организацию выпуска и обращения частной цифровой валюты в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

В пояснительной записке проекта, направленного в Министерство финансов, указывается, что документ устанавливает запрет на организацию выпуска, сам выпуск и обращения частной цифровой валюты. В том числе речь идёт о создании и функционировании в РФ юридических лиц, а также деятельности физических лиц, которые способствовали бы этому и за пределами страны.