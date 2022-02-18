Центробанк подготовил законопроект о запрете выпуска и обращения частной цифровой валюты
Предлагается в том числе ограничить распространение информации о таких деньгах на всей территории страны, а банкам и некредитным финансовым организациям запретить владение ими.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов
Банк России подготовил законопроекты о запрете на организацию выпуска и обращения частной цифровой валюты в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
В пояснительной записке проекта, направленного в Министерство финансов, указывается, что документ устанавливает запрет на организацию выпуска, сам выпуск и обращения частной цифровой валюты. В том числе речь идёт о создании и функционировании в РФ юридических лиц, а также деятельности физических лиц, которые способствовали бы этому и за пределами страны.
Кроме того, Центробанк предлагает запретить распространение информации о такой валюте, а банкам и некредитным финансовым организациям ограничить владение ею. В случае нарушения требований предполагается штраф в размере до одного миллиона рублей.
Напомним, в январе Центробанк предложил запретить в России оборот и майнинг криптовалют. После Минфин вместо запрета криптовалют в России предложил новые варианты их регулирования. В феврале правительство утвердило концепцию оборота криптовалют в России. В частности, власти страны будут лицензировать криптовалютные площадки, которые к тому же должны будут иметь финансовые подушки безопасности.