НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 февраля, 12:03

Инна Чурикова — о смерти актёра Геннадия Юхтина: Жуткая печаль

Актриса отметила, что не встречалась с коллегой на съёмочной площадке, однако новость её тронула. Она добавила, что уходят артисты "этого времени".

<p>Инна Чурикова. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Инна Чурикова. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Народная актриса Инна Чурикова назвала жутко печальным событием смерть Геннадия Юхтина, который скончался на 90-м году жизни в результате осложнений от коронавируса.

"Он не был моим партнёром в кино. Это жуткая печаль. Не только того времени [артисты], но и этого уходят. <…> Печально очень", — рассказала актриса в интервью с телеканалом "360".

Её коллега, актриса театра и кино Галина Стаханова, согласилась со словами Чуриковой. Артистка отметила, что уходят актёры разной величины, но все они должны оставаться в памяти, "чтобы люди пересматривали кино и помнили их роли".

В Москве умерла вдова Кира Булычёва, писатель-фантаст Кира Сошинская

В Москве умерла вдова Кира Булычёва, писатель-фантаст Кира Сошинская

Ранее Лайф сообщал, что актёр из "Неуловимых мстителей" Геннадий Юхтин скончался в возрасте 89 лет. Незадолго до этого он был госпитализирован в клинику № 40 в Коммунарке с диагностированным коронавирусом.

Ирина Мусина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1