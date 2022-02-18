Инна Чурикова — о смерти актёра Геннадия Юхтина: Жуткая печаль
Актриса отметила, что не встречалась с коллегой на съёмочной площадке, однако новость её тронула. Она добавила, что уходят артисты "этого времени".
Инна Чурикова. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Народная актриса Инна Чурикова назвала жутко печальным событием смерть Геннадия Юхтина, который скончался на 90-м году жизни в результате осложнений от коронавируса.
"Он не был моим партнёром в кино. Это жуткая печаль. Не только того времени [артисты], но и этого уходят. <…> Печально очень", — рассказала актриса в интервью с телеканалом "360".
Её коллега, актриса театра и кино Галина Стаханова, согласилась со словами Чуриковой. Артистка отметила, что уходят актёры разной величины, но все они должны оставаться в памяти, "чтобы люди пересматривали кино и помнили их роли".
Ранее Лайф сообщал, что актёр из "Неуловимых мстителей" Геннадий Юхтин скончался в возрасте 89 лет. Незадолго до этого он был госпитализирован в клинику № 40 в Коммунарке с диагностированным коронавирусом.
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