Инна Чурикова — о смерти актёра Геннадия Юхтина: Жуткая печаль

Народная актриса Инна Чурикова назвала жутко печальным событием смерть Геннадия Юхтина, который скончался на 90-м году жизни в результате осложнений от коронавируса.

"Он не был моим партнёром в кино. Это жуткая печаль. Не только того времени [артисты], но и этого уходят. <…> Печально очень", — рассказала актриса в интервью с телеканалом "360".