Главе Закарпатской области грозят крупные неприятности за то, что он назвал русских братьями

На Украине разгорается скандал вокруг высказывания главы Закарпатской областной госадминистрации Виктора Микиты, заявившего, что россияне — братья украинцев. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, чиновнику грозят крупные неприятности — кабинет министров рассматривает различные варианты санкций.

"Проведём соответствующее исследование, а при необходимости расследование его слов. В случае, если будут на это юридические основания, будем принимать соответствующие меры",— сказал Шмыгаль, выступая в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

Высказывание, вызвавшее резонанс, прозвучало на днях на заседании областного совета. Микита заявил, что в России проживают "наши братья, но руководство России на самом деле недружественно".