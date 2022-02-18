Главе Закарпатской области грозят крупные неприятности за то, что он назвал русских братьями
Высказывание, вызвавшее резонанс, прозвучало на днях на заседании областного совета. Виктор Микита заявил, что в России проживают братья украинцев, но российское руководство назвал недружественным.
На Украине разгорается скандал вокруг высказывания главы Закарпатской областной госадминистрации Виктора Микиты, заявившего, что россияне — братья украинцев. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, чиновнику грозят крупные неприятности — кабинет министров рассматривает различные варианты санкций.
"Проведём соответствующее исследование, а при необходимости расследование его слов. В случае, если будут на это юридические основания, будем принимать соответствующие меры",— сказал Шмыгаль, выступая в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.
Высказывание, вызвавшее резонанс, прозвучало на днях на заседании областного совета. Микита заявил, что в России проживают "наши братья, но руководство России на самом деле недружественно".
Напомним, что на днях президент Украины Владимир Зеленский призвал мэра Харькова Игоря Терехова не стесняться говорить на русском. По словам украинского президента, все граждане страны, независимо от языка, "будут защищать свою страну и свои принципы". Правда, продолжил разговор на совещании он всё-таки на мове.
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