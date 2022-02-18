Лавров назвал постпреда США при ООН Томас-Гринфилд образчиком "изысканной дипломатии"
Так министр оценил слова американского дипломата о якобы "вторжениях" России в части Восточной Европы. Глава МИД РФ заметил, что в связи с нынешней ситуацией любое "лыко в строку".
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. © Twitter / Ambassador Linda Thomas-Greenfield
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд своими заявлениями о планах России "напасть" на Украину и якобы "вторжениях" РФ в части Восточной Европы показала себя образчиком "изысканной дипломатии". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Образчик "изысканной дипломатии" явила собой постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Где-то перед журналистами она сказала, что "вторжение" России на Украину неминуемо. Якобы они видели, как наша страна это делает в других частях Восточной Европы. Сейчас любое "лыко в строку", — приводит его слова RT.
Напомним, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, комментируя информацию о планах РФ "напасть" на Украину, заявила, что Россия якобы вторгалась в "части Восточной Европы". При этом она не пояснила, о каких именно регионах идёт речь.