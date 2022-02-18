Лавров назвал постпреда США при ООН Томас-Гринфилд образчиком "изысканной дипломатии"

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд своими заявлениями о планах России "напасть" на Украину и якобы "вторжениях" РФ в части Восточной Европы показала себя образчиком "изысканной дипломатии". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Образчик "изысканной дипломатии" явила собой постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Где-то перед журналистами она сказала, что "вторжение" России на Украину неминуемо. Якобы они видели, как наша страна это делает в других частях Восточной Европы. Сейчас любое "лыко в строку", — приводит его слова RT.