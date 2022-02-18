В ЛНР рассказали о мощности обезвреженного в Луганске взрывного устройства
Как выяснили эксперты МГБ республики, в составе снаряда находилось 400 граммов взрывчатого вещества, электродетонатор и арматура. В действие его могли привести с помощью мобильного телефона.
Обезвреженное устройство. Фото © Министерство государственной безопасности ЛНР
Самодельное взрывное устройство, которое ранее было обезврежено сотрудниками Министерства госбезопасности (МГБ) Луганской Народной Республики (ЛНР) в Луганске, имело сильное поражающее действие. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
"В результате оперативно-следственных мероприятий <...> установлено, что самодельное взрывное устройство, обнаруженное 15 февраля текущего года в центре Луганска, обладало сильным поражающим действием", — говорится в сообщении.
Как выяснили эксперты МГБ республики, в составе снаряда находилось 400 граммов взрывчатого вещества, электродетонатор и арматура. В действие его могли привести дистанционно с помощью мобильного телефона. По мнению экспертов, при детонации подобное устройство могло нанести повреждения в радиусе 20 метров с поражением осколками до 500 метров.
"Анализ технического исполнения взрывного устройства свидетельствует об изготовлении СВУ специалистом по минно-взрывному делу", — заключили в МГБ ЛНР.
Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики выпустили пять мин калибром 82 миллиметра по окраине Донецка на юго-западе. При этом ополченцы заявили, что Вооружённые силы Украины нарушали режим прекращения огня несколько раз за день, в связи с чем Народной милиции ДНР пришлось открыть ответный огонь.