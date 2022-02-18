Песков ответил на вопрос, как спит Путин на фоне событий в Донбассе
Сам представитель Кремля спит "спокойно, но чутко". При этом он отметил, что ситуация в регионе является тревожной и потенциально опасной.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге ответил на вопрос о том, как спит Владимир Путин на фоне обострения ситуации в Донбассе.
"Спокойно", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналиста.
При этом Песков добавил, что сам он спит "не менее спокойно, но чутко". Вместе с тем он назвал тревожной и потенциально очень опасной ситуацию в Донбассе. По его словам, у российского лидера существует множество источников, которые предоставляют ему возможность "составлять реальную картину дел" в регионе.
Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики выпустили пять мин калибром 82 миллиметра по окраине Донецка на юго-западе. При этом ополченцы заявили, что Вооружённые силы Украины нарушали режим прекращения огня несколько раз за день, в связи с чем Народной милиции ДНР пришлось открыть ответный огонь.
Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru