Песков ответил на вопрос, как спит Путин на фоне событий в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге ответил на вопрос о том, как спит Владимир Путин на фоне обострения ситуации в Донбассе.

При этом Песков добавил, что сам он спит "не менее спокойно, но чутко". Вместе с тем он назвал тревожной и потенциально очень опасной ситуацию в Донбассе. По его словам, у российского лидера существует множество источников, которые предоставляют ему возможность "составлять реальную картину дел" в регионе.