"Ох уж эти русские": Рогозин иронично ответил постпреду США при ООН на слова о "вторжении" РФ в Восточную Европу

"Ох уж эти русские, Ваше Превосходительство... Когда они хотят восстановить в Европе мир и порядок, они вторгаются не только в Восточную Европу, но и доходят до Парижа с Берлином. Это очень тревожило Наполеона и Гитлера. Можем понять и Вашу обеспокоенность", — написал Рогозин в своём телеграм-канале.