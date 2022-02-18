"Ох уж эти русские": Рогозин иронично ответил постпреду США при ООН на слова о "вторжении" РФ в Восточную Европу
По словам главы "Роскосмоса", когда Москва хотела восстановить в Европе мир и порядок, она пробиралась не только в Восточную Европу, но и доходила до Парижа и Берлина.
Дмитрий Рогозин. Фото © Facebook / "Роскосмос"
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин иронично прокомментировал заявление постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что Россия ранее якобы уже "вторгалась" в Восточную Европу.
"Ох уж эти русские, Ваше Превосходительство... Когда они хотят восстановить в Европе мир и порядок, они вторгаются не только в Восточную Европу, но и доходят до Парижа с Берлином. Это очень тревожило Наполеона и Гитлера. Можем понять и Вашу обеспокоенность", — написал Рогозин в своём телеграм-канале.
Ранее Лайф сообщал, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, комментируя информацию о планах РФ "напасть" на Украину, заявила, что Россия якобы вторгалась в "части Восточной Европы". При этом она не пояснила, о каких именно регионах идёт речь.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной Россию обвиняют в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения". А американская газета Politico предположила, что Россия "нападёт" на Украину после 20 февраля.