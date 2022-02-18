Суд не стал заочно арестовывать американца Свитбаума по делу о пожаре в "звёздном доме"

Пресненский суд Москвы не стал заочно арестовывать гражданина США Джеффри Алана Свитбаума, обвиняемого по делу о пожаре в одном из жилых домов на Никитском бульваре в 2019 году. Об этом сообщила пресс-секретарь инстанции Лела Кокая, передаёт "Интерфакс" .

Вместе с тем американца объявили в международный розыск. Ему предъявлено обвинение по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Напомним, что в ночь на 4 февраля 2019-го в доме, построенном в 1912 году, на Никитском бульваре загорелась квартира, принадлежавшая дочери дирижёра Юрия Башмета Ксении. Пожар охватил две тысячи квадратных метров. СК показал видео из уничтоженных огнём квартир. В результате происшествия погибло восемь человек. Тогда установили, что причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования. По мнению жильцов дома, последствия пожара могли бы быть не настолько масштабными, если бы не перепланировка, которую, по их мнению, сделал Джеффри Свитбаум, бывший владелец сгоревшей квартиры. Позднее он высказался о произошедшем.