Тимошенко призвала МВФ простить Украине долги в $52 млрд

Лидер партии "Батьковщина", вице-премьер Украины Юлия Тимошенко призвала президента страны Владимира Зеленского обратиться к Международному валютному фонду для списания всех внешних долгов Незалежной. Заявление прозвучало в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Тимошенко обратила внимание, что с начала коронавирусной пандемии МВФ списал долги уже 25 странам, но Украины среди них нет, хотя в истории было немало примеров, когда кредиторы шли навстречу государствам, которые столкнулись с "агрессией" или попадали в другие тяжёлые ситуации.

"Наш внешний долг сегодня составляет приблизительно 52 с копейками миллиарда долларов. Это означает, что, если сейчас мы имеем друзей в западном мире, они по международному праву и по Будапештскому меморандуму обязаны списать 52 миллиарда долларов государственных долгов", — отметила бывший украинский премьер.