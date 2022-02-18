Тимошенко призвала МВФ простить Украине долги в $52 млрд
Политик обратила внимание, что с начала коронавирусной пандемии МВФ списал долги уже 25 странам, но Незалежной среди них нет.
Лидер партии "Батьковщина", вице-премьер Украины Юлия Тимошенко призвала президента страны Владимира Зеленского обратиться к Международному валютному фонду для списания всех внешних долгов Незалежной. Заявление прозвучало в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".
Тимошенко обратила внимание, что с начала коронавирусной пандемии МВФ списал долги уже 25 странам, но Украины среди них нет, хотя в истории было немало примеров, когда кредиторы шли навстречу государствам, которые столкнулись с "агрессией" или попадали в другие тяжёлые ситуации.
"Наш внешний долг сегодня составляет приблизительно 52 с копейками миллиарда долларов. Это означает, что, если сейчас мы имеем друзей в западном мире, они по международному праву и по Будапештскому меморандуму обязаны списать 52 миллиарда долларов государственных долгов", — отметила бывший украинский премьер.
Ранее в Верховной раде оценили потери Украины из-за истерии вокруг "российского вторжения" в $2–3 млрд в месяц. Одно только решение американских властей о временном переносе своего посольства из Киева во Львов обойдётся стране в несколько сотен миллионов долларов. Кроме того, власти Украины заявляли, что считают массовый отъезд дипломатов из страны "большой ошибкой". Президент страны Владимир Зеленский неоднократно жаловался, что такая кампания вредит украинской экономике и отпугивает инвесторов.
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