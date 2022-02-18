НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 февраля, 13:20

Мизулина призвала пресечь на YouTube рекламу роликов о создании коктейлей Молотова

Экстремистские видео могут видеть граждане страны на территории Тамбовской, Белгородской и Воронежской областей. В связи с этим Лига безопасного Интернета обратилась в Генпрокуратуру РФ.

Лига безопасного Интернета призвала Генеральную прокуратуру России пресечь распространение на YouTube видеороликов, в которых рассказывается, как изготавливать коктейли Молотова. Об этом сообщила директор организации, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

"Волонтёры Лиги безопасного Интернета обратили внимание на то, что в последние дни на видеохостинге распространяется таргетированная реклама видеороликов в YouTube и YouTube-shorts, содержащих экстремистскую информацию о способах изготовления так называемых коктейлей Молотова", — написала Мизулина в своём телеграм-канале.

Роскомнадзор потребовал разблокировать аккаунт телеканала "Дон 24" на YouTube

Роскомнадзор потребовал разблокировать аккаунт телеканала "Дон 24" на YouTube

По данным организации, подобную рекламу могут видеть граждане страны на территории Тамбовской, Белгородской и Воронежской областей. Мизулина также напомнила, что с 1 февраля 2021 года РФ действует закон, обязывающий интернет-платформы самостоятельно отслеживать и удалять экстремистские материалы.

Ранее Лайф сообщал, что глава СК Александр Бастрыкин предложил усилить мониторинг экстремизма и терроризма в Интернете. По словам председателя ведомства, дополнительные меры предполагают выявление материалов, связанных с вербовкой людей, в особенности молодёжи, для противоправных действий.

Обложка © Pixabay

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1