Мизулина призвала пресечь на YouTube рекламу роликов о создании коктейлей Молотова

Лига безопасного Интернета призвала Генеральную прокуратуру России пресечь распространение на YouTube видеороликов, в которых рассказывается, как изготавливать коктейли Молотова. Об этом сообщила директор организации, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

"Волонтёры Лиги безопасного Интернета обратили внимание на то, что в последние дни на видеохостинге распространяется таргетированная реклама видеороликов в YouTube и YouTube-shorts, содержащих экстремистскую информацию о способах изготовления так называемых коктейлей Молотова", — написала Мизулина в своём телеграм-канале.

По данным организации, подобную рекламу могут видеть граждане страны на территории Тамбовской, Белгородской и Воронежской областей. Мизулина также напомнила, что с 1 февраля 2021 года РФ действует закон, обязывающий интернет-платформы самостоятельно отслеживать и удалять экстремистские материалы.