Четыре мужских имени, носители которых чаще других прикладываются к бутылке

Часто по имени мужчины можно узнать, чего он хочет от жизни и что для него важно. Когда это позитивные стремления, их незнание не так страшно, ведь они всегда станут приятным сюрпризом. Но если имя скрывает сомнительные склонности, то здесь стоит быть осведомлённым заранее. Астрологи считают, что среди мужских имён есть четыре особенных, для носителей которых алкоголь — самое слабое место.

Анатолий

У мужчин с этим именем интерес к выпивке проявляется ещё в раннем возрасте, а с годами только укрепляется. Алкоголь начинает серьёзно портить им жизнь, приводя к конфликтам и скандалам, от которых Анатолии стараются сбежать на дно бутылки. И события жизни идут по замкнутому кругу.

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Роман

Носители этого имени хотят жить в роскоши и требуют от жизни всего самого лучшего, вот только это лучшее меняется с огромной скоростью из-за непостоянства таких мужчин. К тому же ради своей цели Романы не хотят ничего делать. Часто хватаются за миллион дел и ни одно не доводят до конца. Несоответствие желаний и возможностей часто заставляет Романов прибегать к спиртному.

Вадим

Мужчины с именем Вадим изначально растут бунтарями, отрицающими все правила. Справиться с ними не может никто, поэтому Вадики с детства начинают употреблять и алкоголь, и другие вещества. Перевоспитать носителей этого имени очень сложно, а иногда даже невозможно.

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Адам

Главным фокусом носителей этого имени по жизни являются девушки. Адамы посвящают им всё свое время, не интересуясь, свободны красавицы или нет. Подобная неразборчивость часто приводит к конфликтам с другими мужчинами, которых Адамы воспринимают исключительно как соперников и конкурентов. Такая жизнь, словно на пороховой бочке, часто доводит обладателей этого имени до алкоголизма, пишет Rsute.