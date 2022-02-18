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18 февраля, 13:50

Песков: Даты визита Путина в Турцию пока не определены

Ещё 26 января Эрдоган пригласил российского лидера посетить республику для обсуждения двусторонних отношений. По его мнению, между Россией и Турцией сформировались мирные отношения, каких ещё не было.

Пока нет точных дат рабочего визита президента России Владимира Путина в Турцию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Ничего пока не определено. Пока нет понимания, когда это будет", — сказал представитель Кремля.

26 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пригласил российского лидера посетить республику для обсуждения двусторонних отношений. По его мнению, в последнее время между Россией и Турцией сформировались мирные отношения, каких не было в истории.

Эрдоган заявил, что Зеленский согласился встретиться с Путиным в Турции

Эрдоган заявил, что Зеленский согласился встретиться с Путиным в Турции

Кроме того, в середине января Эрдоган предложил президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому приехать в Турцию, чтобы "уладить разногласия" в отношениях Москвы и Киева. В Кремле заявили, что приветствуют усилия турецкого лидера по урегулированию ситуации, а также поделились, что новостей по организации встречи у них нет, "есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение ею Минского комплекса мер".

Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев

Григорий Воронцов

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