Песков: Даты визита Путина в Турцию пока не определены

Ещё 26 января Эрдоган пригласил российского лидера посетить республику для обсуждения двусторонних отношений. По его мнению, между Россией и Турцией сформировались мирные отношения, каких ещё не было.