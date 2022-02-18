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18 февраля, 13:47

Суд заменил брату Навального условный срок реальным по "санитарному делу"

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Отмечается, что сам Олег Навальный так и не явился на заседание. По некоторым данным, он находится на Кипре.

<p>Олег Навальный. Фото © ТАСС / Евгений Софийчук</p>

Олег Навальный. Фото © ТАСС / Евгений Софийчук

Люблинский суд города Москвы заменил год условного срока реальным заключением брату блогера Алексея Навального Олегу, который был осуждён по делу о нарушении санитарных норм. Ранее соответствующее ходатайство в суд направила ФСИН.

"Удовлетворить ходатайство ФСИН о замене Олегу Навальному условного наказания на реальный срок лишения свободы", — цитирует ТАСС слова судьи.

Суд отложил рассмотрение дела против Навального на 21 февраля

Суд отложил рассмотрение дела против Навального на 21 февраля

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Отмечается, что сам Олег Навальный так и не явился на заседание. По некоторым данным, он покинул Россию ещё в сентябре, уехав на Кипр.

Напомним, в прошлом году Олегу Навальному дали год условно за нарушение санитарных норм. По версии обвинения, ранее осуждённый через социальные сети призывал граждан участвовать в акции в январе 2021 года, что являлось нарушением рекомендации по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Наталья Исакова

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