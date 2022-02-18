Суд заменил брату Навального условный срок реальным по "санитарному делу"

Люблинский суд города Москвы заменил год условного срока реальным заключением брату блогера Алексея Навального Олегу, который был осуждён по делу о нарушении санитарных норм. Ранее соответствующее ходатайство в суд направила ФСИН.

"Удовлетворить ходатайство ФСИН о замене Олегу Навальному условного наказания на реальный срок лишения свободы", — цитирует ТАСС слова судьи.

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Отмечается, что сам Олег Навальный так и не явился на заседание. По некоторым данным, он покинул Россию ещё в сентябре, уехав на Кипр.