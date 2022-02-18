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18 февраля, 13:40

Премьер Польши Моравецкий заверил, что санкции ЕС против РФ будут мощнее, чем в 2014 году

Раскрывать подробности готовящегося документа глава польского кабмина не стал. При этом он отметил, что данные рестрикции будут введены "в момент российской агрессии в адрес Украины".

<p>Матеуш Моравецкий. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481018680055861&set=pb.100044431989580.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mateusz Morawiecki</a></p>

Матеуш Моравецкий. Фото © Facebook / Mateusz Morawiecki

Сейчас Европейский союз разрабатывает пакет антироссийских санкций, который будет намного мощнее, чем в 2014 году. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

"Мы конструируем очень конкретный пакет конкретных санкций, которые должны быть намного мощнее тех, введённых после российской агрессии в 2014 году", — сказал журналистам глава польского кабмина.

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Моравецкий отметил, что данные рестрикции будут введены "в момент российской агрессии в адрес Украины".

Ранее Лайф сообщал, что Европарламент одобрил решение выделить Украине новый пакет помощи в 1,2 миллиарда евро. После окончательного утверждения в течение 12 месяцев Киев получит всю сумму двумя траншами по 600 миллионов евро.

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Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной Россию обвиняют в подготовке "вторжения" на Украину, хотя Москва неоднократно это опровергала. Британские таблоиды The Sun и Mirror даже называли точное время нападения — три часа ночи 16 февраля. Когда ничего так и не произошло, издание The Sun отредактировало статью. Однако другие западные СМИ это не смутило и в Politico уже выдали новую дату.

Наталья Исакова

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