Премьер Польши Моравецкий заверил, что санкции ЕС против РФ будут мощнее, чем в 2014 году

Сейчас Европейский союз разрабатывает пакет антироссийских санкций, который будет намного мощнее, чем в 2014 году. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

"Мы конструируем очень конкретный пакет конкретных санкций, которые должны быть намного мощнее тех, введённых после российской агрессии в 2014 году", — сказал журналистам глава польского кабмина.

Моравецкий отметил, что данные рестрикции будут введены "в момент российской агрессии в адрес Украины".