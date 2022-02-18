Премьер Польши Моравецкий заверил, что санкции ЕС против РФ будут мощнее, чем в 2014 году
Раскрывать подробности готовящегося документа глава польского кабмина не стал. При этом он отметил, что данные рестрикции будут введены "в момент российской агрессии в адрес Украины".
Матеуш Моравецкий. Фото © Facebook / Mateusz Morawiecki
Сейчас Европейский союз разрабатывает пакет антироссийских санкций, который будет намного мощнее, чем в 2014 году. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
"Мы конструируем очень конкретный пакет конкретных санкций, которые должны быть намного мощнее тех, введённых после российской агрессии в 2014 году", — сказал журналистам глава польского кабмина.
Моравецкий отметил, что данные рестрикции будут введены "в момент российской агрессии в адрес Украины".
Ранее Лайф сообщал, что Европарламент одобрил решение выделить Украине новый пакет помощи в 1,2 миллиарда евро. После окончательного утверждения в течение 12 месяцев Киев получит всю сумму двумя траншами по 600 миллионов евро.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной Россию обвиняют в подготовке "вторжения" на Украину, хотя Москва неоднократно это опровергала. Британские таблоиды The Sun и Mirror даже называли точное время нападения — три часа ночи 16 февраля. Когда ничего так и не произошло, издание The Sun отредактировало статью. Однако другие западные СМИ это не смутило и в Politico уже выдали новую дату.