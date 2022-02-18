Лавров: РФ будет обсуждать безопасность всех стран общего региона, а не только Украины

Россия готова обсуждать безопасность всех стран общего региона, а не только Украины. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя предложение президента Незалежной Владимира Зеленского о документе по гарантиям безопасности Киева.

Министр напомнил, что в ходе переговоров в Москве с президентом Франции Эмманюэлем Макроном российский лидер Владимир Путин подробно и убедительно рассказал, почему наши власти не считают приемлемым обеспечивание безопасности Украины за счёт её вступления в НАТО и будут расценивать это как "прямое покушение на безопасность теперь уже самой РФ".

"Он (президент России Владимир Путин. — Прим. Лайфа) добавил далее, что мы убеждены, что можно искать другие пути обеспечивания безопасности не только Украины, но и всех стран этого нашего общего региона, включая и РФ", — сказал Лавров.

Причём поиск таких путей — это часть инициативы российской стороны, которая уже обсуждалась с США. Она предполагает не односторонние поступки РФ для обеспечивания её безопасности, а согласование принципов, обеспечивающих в будущем безопасность для всех, в том числе и жителей Восточного Средиземноморья, указал министр.

"Мы готовы обсуждать именно такие варианты: не безопасность Украины, просто потому, что Зеленскому такой каприз в голову пришёл сегодня, хотя вчера он говорил только о вступлении в НАТО, а безопасность всех стран нашего региона, региона ОБСЕ, на прочной основе документов, подписанных на высшем уровне и излагающих неделимость безопасности во всей полноте этого основополагающего принципа", — добавил Лавров.