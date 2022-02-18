Глава ДНР Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей в Ростовскую область

Обращение главы ДНР Дениса Пушилина с объявлением о массовой эвакуации людей в Ростовскую область. Видео © Сайт главы ДНР Дениса Пушилина

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины.

"С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. Убедительная просьба прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким", — сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном на его сайте.

По его словам, по договорённости с руководством России в Ростовской области готовы места приёма и размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, а на пунктах пропуска созданы все условия для быстрого прохода населения.

Пушилин уточнил, что в последние месяцы ДНР ежедневно фиксирует наращивание Украиной количества военнослужащих и летального вооружения, которое нацелено на мирных граждан. ВСУ находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса, считает он, а президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление.