Глава ДНР Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей в Ростовскую область
По его словам, согласно договорённостям с властями РФ, там уже готовы места приёма и размещения людей. Для быстрого прохода граждан на пунктах пропуска созданы все условия.
Обращение главы ДНР Дениса Пушилина с объявлением о массовой эвакуации людей в Ростовскую область. Видео © Сайт главы ДНР Дениса Пушилина
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины.
"С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. Убедительная просьба прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким", — сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном на его сайте.
По его словам, по договорённости с руководством России в Ростовской области готовы места приёма и размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, а на пунктах пропуска созданы все условия для быстрого прохода населения.
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Пушилин уточнил, что в последние месяцы ДНР ежедневно фиксирует наращивание Украиной количества военнослужащих и летального вооружения, которое нацелено на мирных граждан. ВСУ находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса, считает он, а президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление.
Ранее Лайф рассказывал, что из-за обстрелов с украинской стороны была перекрыта трасса между Горловкой и Донецком. Спустя несколько часов автодорогу открыли. Однако в результате нарушений режима прекращения огня в Горловке произошло повреждение жилого дома. Опергруппа выехала на место для фиксации последствий.
Денис Пушилин. Кадр из видео © Сайт главы ДНР Дениса Пушилина